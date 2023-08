Xúc động câu chuyện đằng sau bộ ảnh sinh nhật 25 tuổi của Hoa hậu Thùy Tiên

HHT - Khác với những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25 với lớp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản, cùng thông điệp truyền cảm hứng về cơ thể phụ nữ.

Rạng sáng 12/8, Hoa hậu Thùy Tiên tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25. Khác với những chia sẻ hay lớp trang điểm sắc sảo thường thấy, cô nàng gửi gắm thông điệp “không hoàn hảo” qua những bức hình với vết rạn trên cơ thể của chính cô.

Nguyên văn chia sẻ của nàng hậu trên trang cá nhân:

"NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN KHÔNG HOÀN HẢO

Tiên đã từng ghét bỏ vì mình được sinh ra, đã từng nghĩ tại sao mọi thứ không hoàn hảo đều đến với mình, kể cả ngoại hình cũng vậy - tai to, tay chân thô, mũi gãy, răng hô, rạn da.... đó là tất cả những điều không chỉ mọi người thấy và bình luận, hơn ai hết, Tiên đã từng rất rất tự ti về mình, đã từng cố che giấu những khuyết điểm luôn hiện hữu.

Ngày hôm nay, ngày tròn 25 tuổi của mình, sau một hành trình không hề êm ái, Tiên nhận ra rằng mình dễ dàng để chạy trốn nhưng sự thật là không thể nào trốn mãi được. Một cách duy nhất để vượt qua mặc cảm là đối đầu.

Người ta thường nhận định, hoa hậu là phải đẹp toàn diện, nhưng mọi người thấy đó, Tiên không hoàn hảo, và những điều không tự tin đó đã giúp Tiên có được ngày hôm nay, luôn yêu thương và sẻ chia. Quá khứ vẫn ở đó, những khuyết điểm vẫn ở đó, chỉ là suy nghĩ về nó như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi người - Tiên làm được, và mọi người cũng sẽ làm được.

Cảm ơn 25 năm vừa qua đã cho Thuỳ Tiên những bài học, những trải nghiệm tuyệt vời, gặp được những người vô cùng dễ thương, điều đó đáng quý, đáng trân trọng hơn việc nhìn mãi vào những điều không hoàn hảo. Hãy luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với bản thân nhé!

Be Real. Be Yourself. Embrace Your Struggles.

Một lần nữa, chúc mừng tuổi 25 ❤️"

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, thu hút lượt tương tác siêu khủng: Hơn 35K lượt like, thả tim, cùng nhiều bình luận, chia sẻ chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Miss Grand International 2021, đồng thời tán dương năng lượng tích cực, văn minh mà nàng Hậu đã truyền tải suốt thời gian qua.

Thông qua bộ ảnh, Thùy Tiên “ghi điểm” khi tự tin chia sẻ về những đặc điểm “không hoàn hảo” trên cơ thể cùng với thông điệp “đối đầu để vượt qua”. Thông điệp văn minh “Be Real. Be Yourself. Embrace Your Struggles” (Tạm dịch: Sống thật, là chính mình, đón nhận/trân trọng những thử thách) được nàng hậu sinh năm 1998 gửi gắm ở cuối bài đăng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 tại TP. HCM. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Thùy Tiên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông sau khi đăng quang Miss Grand International 2021 tại Thái Lan. Trong suốt quá trình đương nhiệm và sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu gây ấn tượng với công chúng bởi năng lượng, thái độ sống tích cực cùng trái tim nhân hậu qua các dự án thiện nguyện.