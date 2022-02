Ý tưởng thiết kế sách giáo khoa của nam sinh 2K4: Sách giáo khoa mà cứ ngỡ bìa tạp chí!

HHT - Sách giáo khoa vốn được biết đến với những thiết kế giản dị, chuẩn mực. Tuy nhiên, qua góc nhìn và sự sáng tạo của Gen Z, một phiên bản sách giáo khoa mới toanh đã nhanh chóng khiến cư dân mạng trầm trồ vì quá ấn tượng.

Mới đây, trên nhiều fanpage, hội nhóm "quen mặt" của Gen Z nói chung và cộng đồng designer nói riêng đã lan truyền loạt hình ảnh sáng tạo bìa sách giáo khoa. Khác với lối thiết kế truyền thống và có phần nghiêm túc, sản phẩm này đã nhanh chóng được netizen nhiệt tình thả tim vì sự sáng tạo, mới mẻ. Không ít cư dân mạng đã để lại lời khen cho chủ nhân của thiết kế trên vì đã "thổi làn gió mới" cho những cuốn sách giáo khoa.

Những hình ảnh trên nằm trong dự án cá nhân của nam sinh lớp 12A5 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM): Trần Lâm Nam Bảo. Chia sẻ về lý do thực hiện dự án này, cậu bạn cho biết:

"Việc học bằng cách đọc sách giáo khoa từ lâu đã là một thứ khiến đa số các bạn học sinh phải cảm thấy chán chường và muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu như, những môn học không còn là một khái niệm trừu tượng, mà là một người bạn mình có thể nhìn thấy, cảm giác và hình dung dễ dàng trong đầu thì sẽ ra sao? Với mong muốn giúp học sinh chúng mình có thể có một cách nhìn khác về mỗi môn học theo hướng tích cực và hứng thú hơn."

Ngoài ra, ở mỗi môn học, Nam Bảo sẽ sáng tạo dựa trên cảm nhận, hình dung của cá nhân về môn học đó. Chẳng hạn đối với Lịch sử, cậu bạn mong muốn sẽ thể hiện lịch sử nước nhà bằng cách kể chuyện qua hình ảnh, nhấn mạnh thông điệp xưa. Hay ở môn Ngữ Văn, hình ảnh "Người lái đò Sông Đà" cũng được tái hiện rất sinh động.

Bên cạnh đó, "in tư" về nam sinh đa tài này cũng được nhiều Gen Z truy tìm. Theo đó, không chỉ sở hữu khả năng đồ họa "đỉnh của chóp", chàng trai này còn vô cùng đa tài khi là rapper chính trong sản phẩm Trường Tao Học (một sản phẩm nhằm lan tỏa thông điệp tích cực về trường lớp do trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khởi xướng); hay là một trong trong 4 thành viên của THE FLOW - nhóm làm phim trẻ đã giành giải Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số mùa 2 do Đại học RMIT và báo Hoa Học Trò phối hợp tổ chức.