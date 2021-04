"Your Power" - tái định nghĩa nét "dịu dàng" của "hiện tượng âm nhạc" Billie Eilish

HHT - "Your Power" - ca khúc mới nhất của Billie Eilish đã chính thức ra lò: Hay thì có hay nhưng người hâm mộ lại thấy "lạ lắm à nghen"!

"Hiện tượng âm nhạc" Billie Eilish vừa cho ra mắt MV cho đĩa đơn Your Power - trích từ album phòng thu Happier Than Ever sắp ra mắt của cô.

Chia sẻ về ca khúc mới, giọng ca bad guy khẳng định Your Power là ca khúc mà cô "vô cùng yêu thích" và "mong mọi người cũng cảm nhận được điều đó". Lời giới thiệu đó đã thôi thúc sự tò mò của khán giả, để rồi ngay những giây đầu tiên của Your Power, mọi người đều đặt ra câu hỏi: "Billie đây sao?".

Không còn những đoạn bass trầm đục, những giai điệu điện tử ma quái,... chỉ còn lại giọng ca ngọt ngào và khúc intro với tiếng ghi-ta cực chill mà ta chưa từng bắt gặp ở Billie.

"Dịu dàng" đâu còn là tính từ để chỉ những người con gái với vẻ nữ tính, "dịu dàng" với Billie Eilish là một cô gái gai góc, lạnh lùng nhưng lại uyển chuyển như con trăn. Có lẽ ta đã từng thấy một Billie dịu dàng ở trong những bản Ballad chạm tới trái tim như No Time To Die hay Wish You Were Gay, tuy nhiên với Your Power nét dịu dàng đó lại được tái định nghĩa ở một ngưỡng khác.

Con trăn trong MV là biểu tượng cho sự cân bằn giữa nhu và cương, dịu dàng và quyết đoán, hệt như con người của Billie.

Nỗi buồn phảng phất trong Your Power khi lời ca của bản nhạc kể về một mối tình đã phá hủy cuộc đời một cô gái. Từng ca từ như lời trách móc người đàn ông kia: "Đừng lạm dụng thứ quyền lực đó như thế. Em biết là chúng ta không lựa chọn thay đổi. Anh dường như chẳng muốn mất thứ quyền lực ấy nhỉ?".

Billie từng tâm sự trên Instagram rằng cô đã rất đắn đo trước khi phát hành Your Power bởi ca khúc là sự đúc kết từ trải nghiệm cá nhân của cô.

Với tất cả những trực quan mà ta thấy ở Your Power có thể nói rằng album Happier Than Ever sẽ vừa là món ăn tinh thần đổi gió cho các fan, vừa là màn "thoát xác", bước ra khỏi màn đêm u tối của album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWFA,WDWG?).

Nếu theo dõi những hình ảnh mà cô nàng "nhá hàng" trên mạng xã hội, chắc hẳn bạn sẽ phần nào mường tượng ra album lần này sẽ có phần trong sáng, nhẹ nhàng hơn so với WWFA, WDOG?.

Để ý kĩ, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của bức tranh Crying Girl của họa sĩ Roy Lichtenstein. Dù chưa có gì chắc chắn nhưng rất có thể album tiếp theo của giọng ca bad guy sẽ được định hình với phong cách dịu dàng mang màu sắc nghệ thuật cổ điển.

Album thứ hai bao giờ cũng là một cột mốc quan trọng với người nghệ sĩ bởi nó đóng vai trò như một bệ phóng tới tương lai xán lạn. Album Happier Than Ever sẽ được ra mắt vào ngày 30/7.