ZB1 chính thức ra mắt, nhạc dễ ngấm nhưng đụng độ trực tiếp với EXO có gây trở ngại?

HHT - Sau bao sóng gió tưởng như phải hoãn ngày trở lại, EXO cũng chính thức tái xuất với full album thứ 7 trong sự nghiệp. Cùng ngày, boygroup chiến thắng của "Boys Planet 999" - ZEROBASEONE (ZB1) cũng chính thức ra mắt. Đụng độ trực tiếp với đàn anh có làm ZB1 nao núng?

Ngày 10/7, đường đua âm nhạc K-Pop có 2 gương mặt được chú ý nhất là EXO và ZB1. Sau hơn 2 tháng kể từ đêm Chung kết của Boys Planet 999, ZB1 chính thức ra mắt bằng mini album đầu tay YOUTH IN THE SHADE, tung ra MV cho ca khúc chủ đề In Bloom.

MV lẫn giai điệu bài hát đều mang nét mơ mộng, nhẹ nhàng. In Bloom là một bản nhạc Pop có nhịp độ vừa phải, sử dụng đoạn riff được lấy sample là bản hit Take One Me của A-ha. Bởi thế In Bloom vừa mang nét hoài cổ vừa thời thượng nhờ sự kết hợp của bass và nhịp trống. Nhìn chung, là một ca khúc khá dễ nghe, dễ ngấm.

In Bloom thể hiện mong muốn luôn chạy về phía trước của ZB1, dù còn non nớt, chưa trưởng thành nhưng sẽ sớm "nở rộ" như những đóa hoa, đúng như tiêu đề bài hát.

EXO lại "quậy hơn" trong MV ca khúc chủ đề Cream Soda - một bản Pop Dance với nhịp điệu sôi động, lại mang nét ma mị, quyến rũ. Những quý ông EXO xuất hiện lịch lãm, làm chủ và tận hưởng bữa tiệc của riêng mình.

Kế hoạch trở lại của EXO đã được nhen nhóm từ đầu năm. Nhưng KAI lại bất ngờ nhận lệnh nhập ngũ vào đầu tháng 5, nên anh không thể góp mặt trong MV ca khúc chủ đề. Bù lại, nam idol cũng kịp ghi hình cho 2 MV ca khúc B-Side là Let Me In và Hear Me Out.

Phát hành sản phẩm cùng ngày cùng giờ với tiền bối, lại là idol hàng đầu Gen 3 - EXO, ZB1 ắt hẳn sẽ gặp không ít trở ngại như sự chú ý của công chúng sẽ bị phân tán. Trong showcase ra mắt của nhóm, khi được hỏi cảm nhận về màn ra mắt trùng ngày trở lại của EXO, thành viên Kim Gyu Vin trả lời khéo léo:

"Chúng em vinh dự vì được ra mắt cùng ngày tiền bối EXO trở lại, những người mà em ngưỡng mộ từ ngày còn là thực tập sinh. Sẽ thật tuyệt nếu được biểu diễn cùng chương trình âm nhạc trong thời gian quảng bá với tiền bối. Chúng em sẽ nỗ lực hết sức để gây ấn tượng tốt với tiền bối như những tân binh xuất sắc".

Và khi được hỏi muốn làm gì với EXO nếu gặp họ, "fanboy" Gyu Vin đã thành thật đáp muốn xin chữ ký của EXO.