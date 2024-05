Zico khiến D.O. làm những điều không tưởng: Nhảy từ SPOT tới "con mèo trên sông Hàn"

HHT - Một lần tham gia "The Seasons", D.O. khiến fan ngơ ngác, ngỡ ngàng hết khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác. Bên cạnh giọng hát ấm áp, ngọt ngào vang danh, D.O. gây sốt khi thay Jennie cùng Zico biểu diễn "SPOT!", "đu trend", thực hiện challenge mà đến fan từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy anh làm.

Quảng bá cho album BLOSSOM, D.O. đã xuất hiện trong chương trình The Seasons do anh bạn thân Zico làm "chủ xị". Nếu lần trước, D.O. khiến fan K-Pop náo loạn khi hòa giọng cùng Suhyun (AKMU) trong Rewrite The Stars, thì lần trở lại này, thành viên EXO gây sốt với màn cover Perfect. Popcorn và Mars cũng được anh trình diễn sôi động, đáng yêu.

Doh Kyung Soo (tên thật của D.O.) vốn là người kiệm lời, trầm tính. Nhưng khi ở cùng hội anh em thân thiết, nam ca sĩ lại cho thấy một khía cạnh khác hoạt bát, đáng yêu. Fan đang cảm ơn Zico vì khơi dậy được hết sự tinh nghịch, thậm chí là "dở hơi" của Kyung Soo ở The Seasons. Đoạn freestyle vô tri trong MV Popcorn đã được Zico khui ra và yêu cầu D.O. thị phạm trên sân khấu.

Nhảy freestyle của D.O và Zico trên nền Popcorn

D.O. khoe giọng cực ngọt với Perfect

Mars - D.O.

Thay thế Jennie, D.O. mang tới một phiên bản khác lạ cho SPOT! cùng Zico

Không chỉ cho khán giả thưởng thức phiên bản SPOT! với phần góp giọng của D.O., Zico còn kéo anh thực hiện dance challenge. Trong khi D.O. từng thẳng thắn nói chuyện với EXO về việc sẽ "lịch sự từ chối" khi được đề nghị làm challenge.

Người hâm mộ cũng tò mò không biết làm cách nào "ông tổ dance challenge K-Pop" Zico lại thuyết phục được D.O. nhảy cùng. Hiện video này đã vượt 10 triệu lượt xem trên TikTok, cũng là một trong những video thực hiện thử thách với nghệ sĩ khác trong đợt quảng bá SPOT có view cao nhất trên kênh của Zico. Lần đầu tiên làm dance challenge chấn động của D.O. là cùng với nhóm nam KOZ - BOYNEXTDOOR, do thua cược Zico.

Chưa dừng lại, "chúa tể lowkey" D.O. còn "bị" bạn thân Zico dụ "bắt trend" "con mèo đi bộ trên sông Hàn đóng băng". Ban đầu, D.O. cũng e ngại, nhưng chỉ đôi ba câu của Zico, thành viên của EXO đã làm theo. D.O. còn đổi lời "con mèo" thành "Doh Kyung Soo đi bộ trên sông Hàn đóng băng".

D.O. đang chăm chỉ tham gia các chương trình quảng bá cho màn trở lại với album BLOSSOM. Chiều 13/5, nam ca sĩ sẽ xuất hiện trên IU's Palatte. Fan đang nóng lòng chờ đợi sự kết hợp của hai giọng hát vàng của K-Pop, tò mò bản hit nào của IU sẽ được D.O. cover và ngược lại.