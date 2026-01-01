3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 và 3 cung có thể "làm gì cũng xong”

HHTO - Trong năm 2026, những cung hoàng đạo nào sẽ gặp nhiều may mắn nhất và may mắn ở những khía cạnh nào? Còn những cung nào gặp nhiều điều kiện tốt lành, làm việc gì cũng dễ có kết quả tốt?

Năm 2026 được cho là mang theo năng lượng của Lửa và Hành động, sẽ rất tốt cho những người dám can đảm bước đi, kiên định tiến tới. Trong đó, có 3 cung hoàng đạo được các nhà chiêm tinh học cho là dễ gặp may mắn, dễ có đột phá nhất, đó là:

Bạch Dương

Là cung có “may mắn của người mới” mạnh mẽ nhất và đó có thể là đòn bẩy lớn trong sự nghiệp. Bạch Dương dễ thành công nếu kinh doanh, còn trong công việc hoặc đội nhóm thì dễ được thăng tiến, có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Sư Tử

Đây là cung sẽ tỏa sáng cả trong cả công việc và các mối quan hệ, với may mắn về tài chính bắt đầu đến từ giữa năm. Trong năm 2026, Sư Tử dễ được ghi nhận, thành công và thậm chí dễ nổi tiếng nữa.

Nhân Mã

May mắn của Nhân Mã dễ đến thông qua sự can đảm, dám chấp nhận một số rủi ro. Năm 2026, Nhân Mã gặp nhiều cơ hội để có những khởi đầu mới ấn tượng, mở rộng hiểu biết (may mắn về học tập, giáo dục), ngoài ra có nhiều cơ hội đi du lịch.

Ngày sinh của các cung hoàng đạo.

Ngoài ra, còn có 3 cung khác được cho là “làm gì cũng xong” vì dễ gặp nhiều điều kiện phù hợp:

Kim Ngưu

Có thể nói đây là một năm “chậm mà chắc” của Kim Ngưu, khi những nỗ lực dài hạn được đền đáp. Kim Ngưu có thể khá may mắn trong đầu tư hoặc khởi nghiệp và ít phải lo về tiền bạc.

Cự Giải

Những sự hỗ trợ từ gia đình sẽ giúp Cự Giải có một năm ít phải suy nghĩ, cảm xúc được “chữa lành”. Các mối quan hệ của Cự Giải cũng theo đó mà được cải thiện. Đây chính là kiểu “may mắn thầm lặng”, tạo nên cảm giác bình an.

Thiên Yết (Bọ Cạp)

2026 có thể coi là năm “comeback” (trở lại) của Thiên Yết khi cung này có trực giác rất tốt, nhiều quyết định đúng đắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Nếu muốn thay đổi cách làm việc hoặc ngành nghề thì Thiên Yết cũng có cơ hội tốt để thực hiện.

May mắn thường đến với những người hành động thay vì chỉ chờ đợi. Ảnh minh họa: Luuckk.

Tất nhiên, những thông tin trên đây, dù trích từ nhận định của các nhà chiêm tinh học, thì cũng chỉ mang tính tham khảo. Còn nếu nói về thực tế thì may mắn thường đến với những người có sự chuẩn bị tốt, dám hành động, học hỏi và nỗ lực không ngừng… Vậy nên nhiều người phương Tây vẫn có niềm tin rằng: “Khi bạn dịch chuyển, vận mệnh dịch chuyển cùng với bạn”.