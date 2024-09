5 lý do phải đọc cuốn sách truyền cảm hứng Đến New Zealand đón bình minh mới

HHT - Trong thời gian gần đây, New Zealand dần trở thành điểm đến du lịch, du học, định cư hấp dẫn bởi vô vàn yếu tố, từ môi trường sống đến các phúc lợi xã hội và chính sách hỗ trợ. Mời bạn cùng bước lên hành trình khám phá mọi ngóc ngách về giáo dục, cơ hội việc làm và lối sống tại đảo quốc Kiwi này.

Cuốn cẩm nang toàn diện về xứ sở Kiwi

Cuốn sách Đến New Zealand đón bình minh mới được chia thành ba chương, theo lộ trình Học, Làm và Sống.

Phần đầu tiên của cuốn sách, chương HỌC là “tinh hoa hội tụ” của những gì bạn cần biết về nền giáo dục của New Zealand. Chương HỌC giải mã tất tần tật lộ trình, chương trình, ngành học của các cấp học tại New Zealand. Chương này còn có “trạm tiếp sức” cực đỉnh khi bật mí các học bổng sáng giá dành riêng cho du học sinh Việt Nam.

Là một đất nước với nền giáo dục tiên tiến, thị trường việc làm màu mỡ, môi trường đa quốc gia, New Zealand được biết đến là nơi tạo nên những công dân toàn cầu xịn sò. Chương LÀM sẽ giúp người đọc tìm thấy những bí kíp mà xứ Kiwi đã trao cho người học để họ nắm được “tấm vé thông hành” đến mọi nơi làm việc trên thế giới.

Kết lại hành trình, chương SỐNG mở ra bức tranh toàn cảnh về cuộc sống hằng ngày, về “hệ tư tưởng Kiwi”, văn hóa, phong cách sống, những trải nghiệm “10 điểm không có nhưng” với thiên nhiên, con người tại xứ sở có “ngân sách hạnh phúc” cực kỳ cao này.

Tutorial từ “zero” tới “hero”

Với ba chương được chia rành mạch, Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới sẽ là cuốn cẩm nang chi tiết giúp bạn có thể chuẩn bị từ trước cho tới khi đến và sống tại New Zealand.

Cuốn sách cung cấp các thông tin cụ thể giúp người đọc hình dung rõ ràng về hành trình du học, làm việc và sinh sống để “xắn tay áo” bắt đầu xây dựng lộ trình học tập, lựa chọn chương trình học, chuẩn bị hành trang về tư duy, kỹ năng phù hợp với môi trường làm việc quốc tế, cũng như hòa nhập vào cuộc sống của người dân ở đảo quốc Nam Bán cầu này.

Những thông tin sách mang lại chính là kim chỉ nam cho bất cứ ai đang nuôi dưỡng ước mơ được học, sống và làm việc trong nền giáo dục đa văn hóa và tiên tiến, môi trường sống an toàn với nhiều điều tử tế.

“Say hi” với nguồn thông tin đáng tin cậy

Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới được báo Hoa Học Trò phối hợp thực hiện với Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tại Việt Nam - cơ quan chính phủ New Zealand hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Vì vậy, các thông tin trong sách đều là những thông tin uy tín về giáo dục New Zealand.

Cuốn sách có sự đóng góp của những nhân vật, cây bút tên tuổi như cô Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, anh Mitchell Phạm - Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ New Zealand, chị Đinh Hằng - blogger du lịch, nhà sáng tạo nội dung và tác giả sách best seller...

Sống động với những câu chuyện người thật việc thật

Trong sách Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới, người đọc được “trò chuyện, lắng nghe” những câu chuyện, chia sẻ, trải nghiệm thực tế của những người Việt Nam đang sinh sống tại New Zealand, mang đến góc nhìn, cảm xúc chân thực và sinh động về đảo quốc Kiwi.

Sự hợp tác nội dung của hơn 50 nhân vật từ chuyên gia, thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là hội du học sinh “hệ Kiwi” sẽ truyền cảm hứng cũng như động lực cho những ai đang tìm kiếm vùng đất lý tưởng cho hành trình sống và học tập tương lai.

Khám phá xứ Kiwi với phong cách gần gũi

Trong thời gian gần đây, New Zealand đang trở thành một trong những điểm đến du học hàng đầu bởi thời gian xét visa du học nhanh chóng, nguồn học bổng màu mỡ, chính sách tuyển sinh quốc tế được tăng cường với nhiều ưu đãi… Cơ hội việc làm tại vùng đất này cũng vô cùng rộng mở với ngành công nghệ, khoa học mới và nhiều ngành nghề nằm trong green list - danh sách các công việc với lộ trình nhanh đạt thường trú nhân.

New Zealand còn là quốc gia coi trọng sự hạnh phúc và an toàn xã hội. Mọi mặt đời sống của New Zealand đều hướng tới sự bền vững - xu hướng phát triển cả thế giới đang hướng tới. Tất tần tật những thông tin ấy đều được chuyển tải một cách gần gũi, dễ hiểu, giúp các bạn học sinh sinh viên và phụ huynh có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn.

Cuốn sách Đến New Zealand đón bình minh mới chính là “cạ cứng” không chỉ với những bạn đang quan tâm đến New Zealand, mà còn với bất kỳ ai đang tìm kiếm những “bến đỗ” cho học vấn và sự nghiệp trong tương lai!

