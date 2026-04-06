5 nhân vật anime có thể đánh bại Naruto: Một cái tên "đồ chơi" mạnh vô đối

HHTO - Những nhân vật sau đây có thể chiến thắng Naruto nếu phải đối đầu trong một trận chiến sống còn.

Từ một cậu bé có tuổi thơ đau đớn và ấp ủ ước mơ gần như không thể, Naruto đã vươn mình thành một trong những biểu tượng mạnh nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Với bộ sức mạnh cùng hàng loạt kỹ thuật đỉnh cao, Naruto gần như không có đối thủ trong chính thế giới do Masashi Kishimoto tạo ra.

Tuy nhiên, vũ trụ anime rộng lớn vẫn tồn tại những nhân vật sở hữu sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng vượt trội, có thể cân bằng hoặc thậm chí đánh bại anh. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu, được đánh giá có khả năng thắng Naruto trong một cuộc đối đầu công bằng.

Whitebeard (One Piece)

Edward Newgate hay Whitebeard là một trong Tứ Hoàng mạnh nhất truyện tranh One Piece. Dù đã cao tuổi và mang trong mình nhiều vết thương, ông vẫn là nỗi kinh hoàng của Hải Quân và các thế lực khác nhờ sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Đồng thời, ông còn sở hữu Haki bá đạo và Quả ác quỷ Gura Gura no Mi tạo ra rung chấn có thể phá hủy cả đại dương.

So với Naruto, Whitebeard có lợi thế về sức bền và khả năng gây sát thương diện rộng. Một cú đấm rung chấn của ông có thể làm sụp đổ chiến trường, trong khi Naruto dù tạo nhiều "bản sao" cũng khó tránh được sức mạnh hủy diệt cấp độ này. Ngay cả khi đã đứng trước cái chết, Whitebeard vẫn khiến cả Marineford phải khiếp sợ, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh "thần thánh" của ông.

God Serena (Fairy Tail)

God Serena của Hội Pháp Sư Fairy Tail là một trong những pháp sư mạnh nhất lịch sử, có thể xét cả anime nói chung. Hắn sở hữu 8 loại Ma Tinh Thể Sát Long khác nhau, cho phép sử dụng gần như mọi nguyên tố và sức mạnh rồng một cách linh hoạt. Sức bền gần như vô hạn, thể lực khổng lồ và khả năng chiến đấu cả cận chiến lẫn tầm xa khiến hắn gần như không có điểm yếu rõ ràng.

Giống như Naruto, God Serena cũng được xem là một "siêu hợp thể" của nhiều pháp sư mạnh. Tuy nhiên, sự đa dạng phép thuật và sức mạnh rồng của hắn có thể tạo nên lợi thế lớn, thậm chí áp đảo Hokage Đệ Thất và gây tiêu hao năng lượng nghiêm trọng trong một trận chiến kéo dài.

All For One (My Hero Academia)

All For One là ác nhân mạnh nhất trong cả thế giới My Hero Academia, sở hữu khả năng cướp và trao các siêu năng lực Quirk, đồng thời tích lũy hàng trăm kỹ năng trong hàng thập kỷ. Hắn không chỉ thông minh về mặt chiến thuật mà còn có thể kết hợp các năng lực trên để tạo ra chiêu thức mới, vượt trội hơn hẳn Naruto nếu so về tính linh hoạt.

Trong khi Naruto chủ yếu dựa vào năng lượng và kỹ thuật cốt lõi, All For One có thể thay đổi kỹ năng liên tục, kết hợp nhuần nhuyễn tốc độ, sức mạnh, phòng thủ, và cả các khả năng đặc biệt như cường hóa cơ bắp, hấp thụ và giải phóng địa chấn và tự lành thương nhanh như chớp. Sự đa dạng và kinh nghiệm khiến All For One được xem là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất mà Naruto chưa chắc cân sức.

Rimuru Tempest (Về Chuyện Tôi Chuyển Sinh Thành Slime)

Rimuru Tempest có thể được xem là một Naruto phiên bản "chuyển sinh" ấn tượng. Nhân vật này liên tục tiến hóa, hấp thụ kỹ năng mới và xây dựng một vương quốc hòa bình. Rimuru sở hữu thân thể không chảy máu, không gãy xương, có thể tái tạo gần như tức thì và hấp thụ hầu hết các đòn tấn công.

Dù tốc độ và sức mạnh thô của Naruto nhỉnh hơn ở một số giai đoạn, Rimuru có thể dễ dàng bù đắp bằng sự linh hoạt, ma thuật đa dạng và khả năng phân tích đối thủ cực nhanh. Trong một trận chiến thực sự, Rimuru có thể "tiêu hóa" các đòn tấn công của Naruto, phân tích và tìm ra cách phản đòn hiệu quả. Đây chính là lợi thế lớn nhất của một nhân vật "lỏng" và bất tử này.

Frieren (Pháp Sư Tiễn Táng)

Pháp Sư Tiễn Táng mang đến một nhân vật yêu tinh biết phép và gần như bất tử, đã sống hơn 1000 năm. Frieren sở hữu sức mạnh phép thuật hùng mạnh đến không ngờ, đồng thời sở hữu trí tuệ uyên bác, óc chiến thuật sắc bén, luôn giấu sức mạnh để dụ đối thủ. Chỉ một dạng phép xuyên thủng mang tên Zoltraak của cô đã đủ sức gây nguy hiểm cho những sinh vật mạnh nhất.

So với một nhân vật thiên hướng cảm tính như Naruto, Frieren cực kỳ bình tĩnh và tính toán. Kinh nghiệm ngàn năm giúp cô đọc vị và vô hiệu hóa hầu hết các chiến thuật của đối thủ. Dù sức mạnh hủy diệt thô của Naruto có thể vượt trội, khả năng né tránh, phân tích và phép thuật chính xác của Frieren khiến cô trở thành một đối thủ cực kỳ khó chịu, không khó để đánh bại Naruto đặc biệt trong những trận chiến dài hơi.