Á hậu Minh Kiên gây tranh cãi về thái độ khi đi sự kiện: Cố tình nổi bật hay có chuyện khó nói?

HHT - Mới đây, Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về “boyband” trong mơ của mình trong Anh Trai "Say Hi" khiến netizen bật cười vì độ khéo léo khi chọn toàn “khủng long”.

HHT - Kết thúc tập 5 Anh Trai "Say Hi", 6 anh trai phải ra về gây tiếc nuối. Trước tình hình đó, những anh trai ở lại đã có dịp chia sẻ cảm nghĩ của mình.

HHT - Mới đây, phần trình diễn "Catch Me If You Can" của team Negav đã vượt qua Sơn Tùng M-TP leo lên hạng 1 Top trending YouTube. Tuy nhiên, màn ăn mừng đầy "chông gai" của dàn anh trai khiến khán giả được dịp cười ra nước mắt.