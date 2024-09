Ấm lòng giữa bão lũ: Người đàn ông khuyết tật góp tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc

HHT - Hình ảnh người đàn ông khuyết tật, tập tễnh tiến đến quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc đang gặp nhiều khó khăn sau bão lũ khiến mọi người không khỏi xúc động.

Gần một tuần qua, nhiều tỉnh, thành tại miền Bắc đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3). Trước những đau thương mất mát đó, người dân cả nước đã và đang cùng chung tay hướng về đồng bào nơi đây.

Từ những dòng chữ viết tay dễ thương của các em nhỏ đến hình ảnh bà con cùng nhau thức xuyên đêm gói từng chiếc bánh, chuẩn bị từng món đồ ăn để gửi đi các tỉnh, thành bị lũ lụt. Đồng thời, trên mạng xã hội cũng đầy ắp những lời kêu gọi ủng hộ người dân vùng rốn lũ sớm vượt qua khó khăn. Tất cả đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khắp muôn nẻo nước Việt. Đây chính là lúc những bàn tay chụm lại, triệu trái tim người Việt chảy về một hướng.

Mới đây, MXH đã lan truyền một hình ảnh rất ấm lòng, đó là đoạn video một người đàn ông khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị đã đến Ban công tác Mặt trận khu phố để đóng góp tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip là anh Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi, trú tại khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Dẫu kém may mắn khi cơ thể không lành lạnh, phải bán vé số mưu sinh từng ngày nhưng khi nghe tin người dân miền Bắc đang hứng chịu thiên tai, anh Tiến không ngần ngại đến Ban công tác Mặt trận khu phố An Đức 1 để gửi tặng số tiền 200 nghìn đồng. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên MXH, bên dưới bài đăng rất nhiều người đã để lại vô số các bình luận thể hiện sự xúc động cùng những lời chúc tới anh Tiến:

- Thật cảm động! Anh ấy tật nguyền làm gì cũng khó khăn nhưng tấm lòng đầy tình thương.

- Chúc anh luôn bình an và bán được nhiều vé số ạ! Gửi anh triệu trái tim.

- Anh rất tử tế, cảm mến tấm lòng lương thiện của anh rất nhiều!

- Thương quá! Đến người tật nguyền cũng dành hết trái tim thương yêu đến đồng bào mình.

Cảm động trước hình ảnh đẹp lan tỏa trên mạng xã hội, chủ một cửa hàng xe đạp đã gửi tặng anh Tiến một chiếc xe đạp và thêm bánh xe để chế thành xe 3 bánh giúp anh đi lại thuận lợi.