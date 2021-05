Andrea Meza, hành trình từ Á hậu 1 Hoa hậu thế giới đến vương miện Miss Universe danh giá

HHT - Làm thế nào một cô gái có thể vừa là Á hậu 1 Hoa hậu thế giới kiêm luôn Hoa hậu Hoàn vũ? Andrea Meza đã kết nối cả hai với nhau rất ngọt nhờ nhan sắc và trí thông minh của mình.

Cuối cùng thì đấu trường sắc đẹp Miss Universe lần thứ 69 đã khép lại với chiếc vương miện danh giá thuộc về Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2020 Andrea Meza sau màn trả lời ứng xử cực kỳ thông minh.

Trước câu hỏi giả định “Nếu là lãnh đạo đất nước, bạn sẽ làm gì để đối đầu với đại dịch COVID-19?”, Andrea Meza đã khéo léo khẳng định “Tôi tin rằng chúng ta đã kiểm soát được đại dịch nhờ lệnh đóng cửa biên giới kịp thời. Chúng ta cần chăm sóc mọi người và tôi cũng đã góp phần hỗ trợ mọi người ngay từ khi dịch bệnh khởi phát”.

Ngay từ khi Miss Universe lần thứ 69 khởi động, Andrea Meza đã là ứng viên nổi bật với chiều cao vượt trội 1m82, số đo ba vòng 89 - 66 - 89 cm và vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất Nam Mỹ. Cô có thêm lợi thế đôi mắt sâu thẳm, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trong mọi hoạt động.

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2020 rồi sau đó là chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69, Andrea Meza từng đại diện cho Mexico tham dự Hoa hậu Thế giới 2017 và giành vị trí Á hậu 1.

Hiện giờ, Andrea Meza vừa quản lý một cửa hàng kinh doanh đồ thể thao vừa là người mẫu có tiếng tại quê nhà Mexico. Đam mê lớn nhất của cô chính là chơi thể thao và nhờ vậy, Andrea Meza có sức bền rất tốt, hình thể săn chắc.

Hồi tháng Hai năm nay, báo chí từng đưa tin Andrea Meza bị cướp hết đồ đạc ở thành phố Guadalajara, Mexico, thậm chí có tin đồn cô bị hành hung và mất tích.

Rất may là Meza vẫn an toàn sau vụ cướp và bản thân Hoa hậu đã nhanh chóng cập nhật hình ảnh cô hăng say làm việc, không để sự cố ảnh hưởng đến mình nhiều.