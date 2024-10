"Anh Trai" Captain liên tục bị người hâm mộ "chặn" trên mạng xã hội, lý do là gì?

HHT - Nhiều người khẳng định, Captain Boy chính là "anh trai" bị fan "block" nhiều nhất trên mạng xã hội thời điểm hiện tại.

Tại concert Anh Trai "Say Hi", Captain chỉ biểu diễn đúng 3 bài - thời lượng xuất hiện ít ỏi dù lọt Top 16 Chung cuộc, và đa số cameraman lại tập trung ghi hình các nghệ sĩ khác khi Captain biểu diễn.

Trong thời gian concert diễn ra, fanpage Anh Trai "Say Hi" đăng tải hình ảnh của các "anh trai" khác, ngoại trừ Captain. Nhiều người hâm mộ có mặt tại concert còn bức xúc khi banner của chàng rapper bị trưng ở chỗ tối, Captain còn bị chấn thương chảy máu tay nghi do sự cố pháo sáng bắn trúng.

Trước loạt động thái "lạ lắm" từ BTC Anh Trai "Say Hi", người hâm mộ Captain liên tục lên tiếng đòi lại công bằng cho nam rapper. Một fan khẳng định: "Nói chính xác là album chỉ được một bài thôi, bài kia là theme song (bài hát chủ đề) mà. Riêng chuyện này tôi nghĩ fan Captain nên 'quậy tới bến', vào Chung kết hẳn hoi mà sao thua cả những người out trước".

Trong khi đó, một người khác tuyên bố dù là "non-fan" vẫn cảm thấy Captain đang bị "đối xử quá đáng": "Không xuất hiện nhiều từ vòng đầu trong game tài năng, diễn concert ít bài, tưởng em út thì phải được cưng hơn chứ".

Trên mạng xã hội, netizen khẳng định Captain chính là "anh trai" bị fan "block" (chặn) nhiều nhất. Bởi lẽ, trước khi đăng tải sự bức xúc vì thần tượng bị đối xử bất công, người hâm mộ Captain không muốn nam rapper "suy" khi đọc được những thông tin tiêu cực.