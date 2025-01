“Anh trai" chăm tiểu phẩm nhất mùa Tết, đến mức fan đòi “tịch thu điện thoại”

HHT - Dù nghỉ Tết, một Anh Trai vẫn miệt mài "sản xuất" content, trung bình mỗi ngày một tiểu phẩm khiến fan cười ngất và réo gọi "ai đó tịch thu điện thoại dùm".

Dịp Tết này, Anh Tú trở thành tâm điểm chú ý khi mỗi ngày đều ra clip chia sẻ về những ngày về quê ăn Tết khiến khán giả cười ngất. Nam ca sĩ không ngày nào là không khuấy động mạng xã hội, liên tục “tấu hài” với những màn pha trò duyên dáng. Đến mức, người hâm mộ còn hài hước đề nghị “tịch thu điện thoại” để anh chàng bớt “sản xuất tiểu phẩm” lại, tránh làm mạng xã hội náo loạn xuyên Tết!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Voi bản Đôn và bố do chính anh đăng tải đã nhanh chóng trở thành chủ đề viral trên mạng xã hội. Trong video, bố nam ca sĩ liên tục giục con trai sớm có bạn gái và dẫn về ra mắt.

Sự tung hứng tự nhiên cùng biểu cảm “ngây thơ vô số tội” của Anh Tú khiến fan không nhịn được cười. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả hài hước đồng cảm: “Hóa ra thần tượng cũng bị giục cưới y như mình”. Thậm chí, có fan còn nhanh chóng “hiến kế”, gợi ý anh chàng đưa ngay “cô hàng xóm trong truyền thuyết” về quê ra mắt, để bố khỏi sốt ruột thêm nữa.

Từ việc vào bếp rửa chén phụ giúp bố mẹ đến cảnh một “cú đêm chính hiệu” phải dậy sớm vì bị phụ huynh gọi, Anh Tú khiến khán giả không nhịn được cười vì "over hợp". Nhiều người thậm chí thấy chính mình trong những khoảnh khắc hài hước này.

Đặc biệt, dù là ca sĩ sở hữu nhiều bản cover triệu view, nhưng khi trở về nhà, Anh Tú lại hóa thành… “vũ công minh họa” hoặc chỉ được “hát bè” cho bố mẹ trong những buổi karaoke gia đình. Một sự thật chứng minh rằng, dù có là idol đình đám thì cũng khó thoát khỏi “định luật con út” khi về quê ăn Tết!

Sức hút của những nội dung do Anh Tú chia sẻ đến từ sự gần gũi, chân thực, phản ánh đúng hình ảnh giới trẻ mùa Tết hiện nay. Từng được xem là "lý trí cuối cùng" trong dàn "Say Hi" bởi vẻ ngoài ngơ ngác, hiền lành, nhưng hóa ra anh chàng lại mặn mòi và lầy lội hơn tưởng tượng.