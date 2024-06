"Anh Trai" Gin Tuấn Kiệt: Sẵn sàng bật chế độ "gắt", tích cực khoe vợ yêu Puka

HHT - Vừa "khởi động" trong "Anh Trai Say Hi" tập đầu tiên, Gin Tuấn Kiệt đã nhanh chóng lọt vào Top 10 Anh Trai được chú ý nhất với tiết mục "Don't Care".

Trong tập 2 Anh Trai "Say Hi", chàng ca sĩ Người Yêu Thơ mở màn tiết mục Don't Care với giọng hát ngọt ngào và vũ đạo mạnh mẽ cùng vẻ ngoài điển trai của "anh trai đã có gia đình". Tiết lộ về lý do không muốn "bung skill" quá nhiều trong đêm diễn đầu tiên, anh chia sẻ mình và đồng đội đều mong muốn thể hiện sâu hơn về thế mạnh của từng người.

Nam ca sĩ cho biết, lịch trình tập luyện của chương trình khá khốc liệt. Để chuẩn bị cho tiết mục lần này, Gin Tuấn Kiệt và các đồng đội đã không ngừng luyện tập từ phòng tập cho đến nhà riêng trong nhiều ngày liên tục. “Anh trai” này còn hài hước chia sẻ, tuy tập hát tới 2-3 giờ sáng ở nhà nhưng “may quá, không bị vợ… la mà còn được vợ nấu đồ ăn khuya tẩm bổ”.

Đến với chương trình Anh Trai "Say Hi", Gin Tuấn Kiệt mong muốn có thể khắc hoạ hình ảnh một nghệ sĩ trình diễn luôn “cháy hết mình” trên sân khấu và sẵn sàng “nhây hết cỡ” cùng các đồng nghiệp sau hậu trường:

“Gin muốn mang lại cho khán giả những hình ảnh mà mọi người ít thấy ở Gin Tuấn Kiệt. Gin không chỉ hiền hiền ít nói, mà khi cần thiết cái mỏ này vẫn có thể… hỗn được (cười). Nhưng điều Gin muốn khán giả nhìn thấy nhất là một Gin Tuấn Kiệt luôn hết lòng trong vai trò của mình để cùng các anh em toả sáng nhất trong từng tiết mục trình diễn”.

Bên cạnh tình yêu thương của khán giả, diễn viên Puka - vợ của nam ca sĩ, chính là động lực cũng như hậu phương vững chắc nhất để anh tự tin “cháy” trên sân khấu Anh Trai "Say Hi".

“Vợ luôn muốn Gin có thể vượt qua sự e dè để ‘cháy’ cùng các anh em đồng nghiệp. Chắc sẽ không ai nghĩ Gin sẽ có những phụ kiện lấp lánh dán/đính lên mặt, hay những phụ kiện mới lạ như bông tai, vòng cổ,... khi xuất hiện ở phần trình diễn của Liên quân 1. Tất cả đều một tay Puka chuẩn bị...

Dù thỉnh thoảng mọi người vẫn trêu chọc mình sao mà ‘điệu’ quá, nhưng vợ thích thì mình làm thôi! Puka cũng hỗ trợ Gin rất nhiều trong việc suy nghĩ cách thể hiện, rồi ‘quăng miếng’ sao cho thú vị. Vợ thực sự là một fangirl cuồng nhiệt nhất của Gin tại chương trình!" - Gin Tuấn Kiệt khẳng định.