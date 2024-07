"Anh trai" Quân A.P bắt tay Tiên Cookie, fan tiếc nuối vì sản phẩm quá tối giản

HHT - Dù đang bận rộn cùng các Anh Trai "Say Hi", Quân A.P vẫn "đánh úp" fan bằng sản phẩm âm nhạc mới nhất "Dắt Em Đi Khỏi Đây".

Với ca khúc Dắt Em Đi Đây, hai nhạc cụ chính được sử dụng là piano và violin. Nhạc sĩ Tiên Cookie, music producer Đan Ni, Kado, Pixel Neko sử dụng hiệu ứng stutter cho giọng hát ở phần drop làm điểm nhấn cho bài. Sự khéo léo trong khâu sản xuất trở nên rõ nét khi trước giờ khán giả thường thấy hiệu ứng stutter xuất hiện ở nhạc điện tử, EDM.

Bản Pop cho ngày trở lại của Quân A.P từ đó trở nên đặc biệt và mới lạ hơn. Phần lời bài hát giản dị, gần gũi, được xây dựng từ hình ảnh của một chàng trai đáng tin, có chút ngây thơ và nhiều cảm xúc.

Trái ngược với sự tiểu tiết của phần "nghe", phần "hình" của Dắt Em Đi Đây lại rất tối giản. Quân A.P cũng không phát hành MV cho ca khúc này. Thay vào đó, Dắt Em Đi Khỏi Đây được ra mắt với định dạng visualizer. Trong video, Quân A.P miệt mài đạp xe và dần đưa cô gái thoát ra khỏi cái lồng của sự kìm kẹp.

Bên cạnh nhiều điểm cộng về âm nhạc, một số khán giả tiếc nuối vì chưa thể được xem một MV hoành tráng từ Quân A.P. Nhiều người cho rằng, có lẽ do quá bận với lịch trình của Anh Trai Say Hi nên sản phẩm lần này của Quân A.P có phần đơn giản.

Trái lại, cũng có một số fan hài lòng với việc yếu tố cảm xúc được ưu tiên ở bài hát lần này thay vì câu chuyện hình ảnh. Nhiều khán giả cũng mong đợi những điều bất ngờ đến từ Quân A.P và Tiên Cookie trong tương lai.