Anh Trai Say Hi bỗng trở thành phim ngôn tình khi Diệu Nhi, Hari Won góp vui

HHT - Vốn là show thực tế dành cho các nam nghệ sĩ tranh tài, Anh Trai "Say Hi" lại biến thành phim ngôn tình ngọt lịm tim với hai màn “cà khịa” cực dễ thương đến từ Diệu Nhi, Hari Won.

Hè năm nay có tới 2 cuộc thi tài dành cho các nam nghệ sĩ showbiz. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ 33 nghệ sĩ trên 30 tuổi còn Anh Trai "Say Hi" là sàn đấu cho các chàng mỹ nam trẻ trung. Tính đến thời điểm này, Anh Trai "Say Hi" đang ghi điểm nhờ lên sóng trước, lại có dàn người chơi toàn trai đẹp vui tính, hài hước thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả Gen Z.

Dù tập 1 của show dài tới hơn ba tiếng nhưng nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn theo dõi hết để xem các chàng mỹ nam tiết lộ tài năng cũng như tính cách thật. Chẳng hạn Anh Tú Atus cứ ngỡ trước giờ hiền lành, ít nói nhưng vào Anh Trai "Say Hi" lại lanh lẹ, tự tin đối đáp lượm liền và trở thành cây hài hút khán giả.

Anh Tú Atus khiến khán giả bất ngờ tới nỗi Diệu Nhi phải đính chính ngay dưới video tập 1 rằng trước khi yêu nhau, chồng cô đã “bệnh nặng” vậy rồi chứ không phải do Diệu Nhi lây tính hài hước cho chồng. Diệu Nhi thanh minh vậy cũng đúng, vì ai nấy đều tưởng từ khi hẹn hò rồi kết hôn với Diệu Nhi thì một chàng trai điềm đạm ít nói như Anh Tú Atus mới trở nên "lầy lội" đến vậy.

Còn Trấn Thành thì vẫn giữ nguyên phong độ khi làm MC nhưng diện mạo lại trẻ trung hơn những lần xuất hiện gần đây nhờ trang phục gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Ngay chính Hari Won cũng phải lên tiếng rằng bình thường, Trấn Thành trông như ông chú nhưng trong Anh Trai Say Hithì gọi là anh cũng được.

Hai màn cà khịa chồng cực dễ thương của Diệu Nhi, Hari Won khiến netizen rất thích thú và mong rằng trong những tập sau, nửa kia của các mỹ nam khác cũng sẽ nhập cuộc bình luận.