Anh Trai Say Hi: HIEUTHUHAI, HURRYKNG bùng nổ visual, mở màn cùng Alan Walker

HHT - Đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" đốt cháy sân khấu với tiết mục mở màn là sự kết hợp của 16 "anh trai" cùng DJ/ NSX âm nhạc Alan Walker.

Tập 14 Chung kết Anh Trai "Say Hi" lên sóng lúc 20h tối nay thu hút hơn 400K lượt xem trực tiếp. Khán giả được dịp thưởng thức một tiết mục đặc biệt dài 8 phút hơn với 4 bài hát: The Spectre, Who I Am, Alone và Fire!. Tại đây, Top 16 "anh trai" và DJ Alan Walker đốt cháy sân khấu ngay từ những giây phút đầu tiên trong ca khúc EDM từng gây sốt toàn cầu The Spectre.

Bên cạnh đó, visual "10 điểm" của dàn "anh trai" HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Dương Domic... khiến nhiều khán giả không ngừng "ôm tim".