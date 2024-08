Anh Trai Say Hi: HIEUTHUHAI, Negav bật khóc sau khi trình diễn "Kim Phút Kim Giờ"

HHT - Preview tập 11 của "Anh Trai Say Hi" khiến khán giả nghẹn ngào. HIEUTHUHAI ghi điểm tinh tế tuyệt đối với chia sẻ chân thành dành cho GERDNANG, Pháp Kiều.

Đoạn cắt đang gây chú ý của Anh Trai "Say Hi" tập 11 là phần giao lưu của đội HURRYKNG sau khi trình diễn Kim Phút Kim Giờ. Nam rapper chia sẻ thông điệp rộng hơn của bài hát: "Nếu mọi người còn gia đình, bạn bè, những người mình yêu quý thì hãy nói lời yêu thương họ ngay bây giờ".

HIEUTHUHAI chia sẻ về niềm hạnh phúc được đứng cùng những người anh em của GERDNANG, biểu diễn một ca khúc xúc động. Tiếp lời, Trấn Thành nói: "Anh thấy Hiếu là người rất là trượng nghĩa. Trượng nghĩa ở đây được định nghĩa là hào quang không phải dành cho riêng mình mà luôn luôn chia sẻ với mọi người. Đó là một điều rất quý báu cho cuộc đời nghệ sĩ của Hiếu".

Nam MC nghẹn ngào khi nói những từ cuối cùng. Ngay sau đó, Negav cảm ơn HIEUTHUHAI, nhưng anh chưa kịp nói hết ý thì rơi nước mắt. HURRYKNG nhanh chóng tiến lại ôm lấy "bé An". Sau khi bình ổn cảm xúc, Negav chia sẻ: "Em muốn cảm ơn Hiếu. Tại vì Hiếu dắt tụi em đi rất là nhiều sân khấu lớn, rất nhiều show. Đó không phải việc mà Hiếu phải làm. Giống như anh nói, Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang đó cho anh em".

Nghe những lời Negav chia sẻ, HIEUTHUHAI đã ngấn lệ. Anh cười tươi, nhưng cũng cố kiềm nén nước mắt. Isaac đã đẩy HIEUTHUHAI về phía Negav để cả hai trao nhau cái ôm. Chủ nhân bản hit Không Thể Say bộc bạch anh không thích khóc trước nhiều người. Nam rapper chia sẻ anh tự hào khi thấy Negav và HURRYKNG đã vững vàng hơn, đủ mạnh để tự đi một mình và lý do mà anh tới với Anh Trai "Say Hi" là "vì mấy anh em này".

GERDNANG cũng như thành viên của tổ đội được nhiều người biết đến hơn có công lớn của HIEUTHUHAI. Nam rapper cân bằng giữa hoạt động solo và nhóm, kéo các anh em đi diễn chung, tạo cơ hội để khán giả biết tới tổ đội nhiều hơn. Sự nỗ lực của HIEUTHUHAI, sự gắn bó, chân thành mà GERDNANG dành cho nhau, cùng những chia sẻ của họ tại Anh Trai "Say Hi" khiến khán giả "cay sống mũi".

Một chút về sân khấu Kim Phút Kim Giờ cũng được lấp lửng ở đoạn cắt khi Pháp Kiều nhắc đến đoạn rap đôi với HIEUTHUHAI.

Pháp Kiều cảm ơn và cho rằng đây là cơ hội mà người anh đã tạo điều kiện để mình thể hiện tài năng. HIEUTHUHAI tiết lộ thêm, Pháp Kiều cho rằng mình xưng ngôi "em" "rất kỳ". Nhưng anh muốn "xà nữ" làm điều đó vì đây là "cái hay nhất của Kiều". Những chia sẻ này của nam rapper lại khiến khán giả có thêm lý do để cho anh chàng "điểm 10" tinh tế.

Video đoạn cắt Anh Trai "Say Hi" tập 11: