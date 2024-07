Anh Trai "Say Hi": LyLy về đội "Voi Bản Đôn" Anh Tú, tlinh kết hợp Pháp Kiều?

HHT - Tập 6 Anh Trai “Say Hi” sẽ chào đón 6 "chị gái xinh đẹp" Bảo Anh, tlinh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Myra Trần. Đây hứa hẹn là màn tranh tài hấp dẫn của tất cả các đội.

Trước khi tập 6 lên sóng, netizen đã "nhanh tay" ghép đôi cho các khách mời và những Anh Trai trong chương trình. Không phải bàn cãi quá nhiều, LyLy được fan "ship" ngay về với đội của "Voi Bản Đôn" Anh Tú. Khán giả đoán chắc “cặp đôi hàng xóm” này sẽ về chung đội hình và biết đâu LyLy sẽ mang đến một sáng tác mới cho dàn Anh Trai.

Trong khi đó, Orange và Vũ Thảo My từng là khán giả cổ vũ cho các Anh Trai trong các tập trước, nên không khó để khán giả ghép đội cho hai nữ ca sĩ khách mời này. Orange đã công khai ủng hộ cho 3 thành viên tổ đội GERDNANG là HIEUTHUHAI, Negav và HURRYKNG trong tập 4. Do đó, fan dự đoán khả năng cao nữ ca sĩ sẽ về đội của 1 trong 3 Anh Trai kể trên. Vũ Thảo My đã đến để cổ vũ hết mình cho Quang Trung trong tập 5, nên netizen dự đoán cô có thể sẽ về đội có Quang Trung.

Bảo Anh là nữ nghệ sĩ được trông đợi sẽ tạo nên nhiều bất ngờ thú vị khi trình diễn cùng các Anh Trai. Fan của "hệ ballad" mong mỏi chủ nhân hit Cô ấy của anh ấy sẽ kết hợp cùng Đức Phúc, Erik. Đông đảo khán giả mong đợi được nghe Myra Trần feat cùng các Anh Trai mạnh về vocal như Đức Phúc, Anh Tú…

Rôm rả nhất có lẽ là màn ghép đội cho tlinh với các Anh Trai trong chương trình. Những cái tên được fan “réo gọi” kết hợp cùng nữ rapper Gen Z có thể kể đến: HIEUTHUHAI, Rhyder, Pháp Kiều. Khán giả bình luận: “tlinh feat cùng Rhyder hoặc HIEUTHUHAI là Top 1 luôn, không nhiều lời”, “Rhyder, Captain mà chung team, feat với tlinh nữa là tuyệt vời”, “Ước ao tlinh với Pháp Kiều diễn chung”...

Theo hé lộ từ teaser tập 6, các Anh Trai sẽ chọn lại đội trưởng và chia lại đội để trình diễn trong live stage 3. Màn lập đội cũng được hé lộ những hình ảnh đầu tiên, trong đó Song Luân ra sức thuyết phục các đội trưởng chọn mình. Quang Trung có vẻ như sẽ ra Đảo Hoang, ngược lại Quang Hùng MasterD lại được săn đón dồn dập sau thành công của Catch Me If You Can.

Chương trình cũng tiết lộ sẽ có phần thi đấu Dance battle (nhảy đối kháng) và những trò chơi khiến các Anh Trai “lục đục” nội bộ. Vừa nghe nhắc đến Dance battle, Anh Tú Atus đã nhảy Hip-Hop, Quang Hùng MasterD ke đầu, HURRYKNG nhảy lộn nhào khiến Trấn Thành và dàn Anh Trai chấn động.