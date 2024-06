Anh Trai Say Hi: MV hình ảnh đẹp, nhạc lạ nhưng gây "xào xáo" nội bộ fan

HHT - MV "The Start" - ca khúc chủ đề của chương trình âm nhạc thực tế Anh Trai “Say Hi” đang tạo ra cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ do thời lượng xuất hiện ít ỏi của một số nghệ sĩ.

The Stars là một sáng tác hoàn toàn mới của Giám đốc âm nhạc JustaTee. Ca khúc là sự pha trộn giữa rất nhiều layer bao gồm: Funk, Disco, Trap, Cinematicvà Electronic, gây ấn tượng mạnh bởi những giai điệu sôi động, đầy biến hóa. Chính vì thế, màu sắc âm nhạc từ The Stars được nhận xét là có phần phá cách, độc đáo so với phong cách thường thấy của những ca khúc chủ đề khác.

Anh Trai "Say Hi" cho thấy sự nhấn mạnh vào yếu tố nghệ thuật - thời thượng khi phần hình ảnh MV The Stars được thực hiện bởi Antiantiart - một ê-kíp sáng tạo đang nhận được sự yêu thích lớn của giới trẻ. Những hiệu ứng kỹ xảo, công nghệ ánh sáng trong MV The Stars khiến netizen thích thú vì độ "độc lạ". Bên cạnh đó, trang phục mà 30 "anh trai" diện trong MV cũng nhận được nhiều lời khen vì khá đồng đều và giàu tính thời trang.

Tuy mang đến nhiều yếu tố mới mẻ cho khán giả song The Stars cũng gây "xào xáo" nội bộ fan của các "anh trai" khi có sự chênh lệch screen-time khá rõ rệt. Trong khi Isaac, tổ đội GERDNANG (gồm HIEUTHUHAI, Negav, Hurrykng), Gin Tuấn Kiệt và đặc biệt là WEAN Lê xuất hiện với tần suất khá liên tục. Thì một số "anh trai" khác như Anh Tú Atus, Anh Tú, Hải Đăng Doo, Quang Hùng MasterD lại có phần mờ nhạt, gần như chỉ thoáng qua vài giây.

Ca khúc The Stars được đánh giá là mang đậm âm hưởng Rap/Hip-Hop. Chính vì thế, những "anh trai" thuộc "hệ vocal" như Đức Phúc, Erik, "Voi Bản Đôn" Anh Tú chưa có nhiều đất dụng võ, phô diễn thế mạnh. Ngoài ra, vì được "đắp" lên nhiều chất liệu âm nhạc nên ca khúc chủ đề của Anh Trai "Say Hi" cũng khá "kén tai" khán giả đại chúng.