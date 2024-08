Anh Trai "Say Hi": Những cặp đôi bromance được "đẩy thuyền" mạnh nhất sau live stage 4

HHT - Nhiều mỹ nam trong Anh Trai "Say Hi" được khán giả vô cùng yêu thích, thậm chí ghép đôi với nhau vì nhiều khoảnh khắc gây sốt.

Wean Lê và HURRYKNG

Cặp đôi rapper tài năng của Anh Trai "Say Hi" khiến khán giả rạo rực vì có "chuyện tình" dây dưa và thăng trầm chẳng khác gì phim truyền hình. Kể từ khi Wean Lê liên tục "thả thính" HURRYKNG trong broadcast (kênh thông báo trên Instagram), thậm chí tự gọi mình là Khỉ trong phép chơi chữ "Khỉ về ngang" (PV: Nghĩ về Khang), Wean Lê đã lập tức được fan ghép với HURRYKNG. Dù có "chemistry" tung toé, cả hai lại chưa từng chung đội ở một vòng nào.

Đến vòng live stage 4 mới nhất, Wean Lê chủ động muốn về với đội trưởng HURRYKNG với vị thế đường đường là Top 1 bình chọn. Tuy đã hết lòng thuyết phục nhưng Wean Lê sau cùng bị HURRYKNG từ chối phũ phàng, khiến cho cả hai chuyển sang giai đoạn "cặp đôi hoàn cảnh".

Song Luân và Wean Lê

Sau khi bị từ chối phũ phàng và ghim "mũi tên uất hận" với "tình đơn phương" HURRYKNG, Wean Lê nhanh chóng được fan "ghép đôi" anh trai Song Luân. Sau tập 9 của Anh Trai "Say Hi", cặp đôi Wean Lê - Song Luân bất ngờ trở thành đề tài gây sốt trên MXH vì màn đối đầu trong trò chơi Bắt bóng bằng môi. Khoảnh khắc vô tình chạm môi do ham bóng của 2 người khiến Trấn Thành và tất cả các anh trai khác cười ngất.

Thời khắc "trớ trêu" của cả hai còn được ekip Anh Trai "Say Hi" thay thế bằng hình ảnh hoa lê nở khiến fan càng thêm thích thú. Sau cùng, cả hai không thể hoàn thành thử thách này và phải bỏ cuộc, khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Pháp Kiều và Dương Domic

"Xà nữ Rap Việt" và chàng tân binh mới nổi sinh năm 2000 bắt đầu thân thiết với nhau khi chung team Hào Quang với Rhyder. Vào thời điểm đó, khoảnh khắc cả hai lội mưa cùng đi tập gây sốt trên MXH. Cho đến gần đây, Pháp Kiều và Dương Domic còn tích cực chụp ảnh, quay video "tiểu phẩm" chung hài hước, được khán giả ủng hộ hết lòng.

Ngoài ra, Pháp Kiều còn từng tiết lộ rằng khi sang nhà Dương Domic tập bài, Pháp Kiều được Dương Domic ra tận cửa đón, chăm sóc vô cùng chu đáo. Điều này càng khiến cho "thuyền" Pháp Kiều - Dương Domic "ra khơi" mạnh mẽ, được fan mong chờ sẽ cùng vượt qua live stage 4 để bước vào Chung kết.

Rhyder và Captain

Cho đến vòng live stage 4 của Anh Trai "Say Hi", Rhyder và Captain vẫn là cặp đôi được yêu thích hàng đầu. Cả hai thân thiết với nhau từ Rap Việt mùa 3, sau đó tiếp tục trở thành đối thủ trong Anh Trai "Say Hi". Mãi đến live stage 4, cả hai mới có cơ hội chung nhóm, cùng nhau trình diễn trên sân khấu thông qua bài hát Chân Thành và SOS. Rhyder và Captain có nhiều khoảnh khắc thân thiết, không thể tách rời, chẳng hạn như việc Rhyder phải gọi điện về cho Captain từ Mỹ suốt 20 tiếng để viết cho xong bài nhạc.

Trong một phỏng vấn gần đây, Captain khẳng định, anh và Rhyder biết về văn hóa "couple" và thường xem video mà fan đăng, ghép các khoảnh khắc của cả hai. "Tôi và Rhyder lâu lâu hay lướt xem cùng nhau, xong tôi và Rhyder lại quay ra cười với nhau. Kiểu rất là vui vì bọn tôi đã làm được đúng một điều, đó là mang được năng lượng tích cực đến tất cả mọi người", Captain chia sẻ.