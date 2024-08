Anh Trai "Say Hi" sắp kết thúc, Trấn Thành lại dẫn show âm nhạc trên VTV3

HHT - MC Trấn Thành sẽ là người dẫn dắt "Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta" - chương trình âm nhạc quy tụ các nghệ sĩ thuộc hai thế hệ.

Hiện tại, Trấn Thành đang gặp gỡ khán giả qua show thực tế trẻ trung, năng động Anh Trai "Say Hi". Trở lại cùng Our Song Việt Nam, nam MC sẽ kết nối hai thế hệ nghệ sĩ, đồng thời truyền tải những câu chuyện chân thực, sâu sắc.

Được mua bản quyền từ chương trình cùng tên, phiên bản Việt của Bài Hát Của Chúng Ta khai thác yếu tố kinh điển của phiên bản gốc, đồng thời mang đến những nét tinh hoa văn hóa của Việt Nam để tiếp cận với khán giả nước nhà. Chương trình gồm 13 tập, dự kiến lên sóng vào quý 3 trên kênh VTV3.

Nhấn mạnh yếu tố giọng hát, chương trình sẽ là màn hội tụ của những giọng ca thực lực đến từ 2 thế hệ. Những ca khúc huyền thoại một lần nữa được làm mới để hòa nhịp, đồng điệu cùng dòng chảy của âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh MC Trấn Thành, Our Song Việt Nam được chỉ đạo bởi những tên tuổi đình đám, có thương hiệu riêng trên thị trường giải trí, âm nhạc. Đạo diễn chương trình là Dương Mai Việt Anh - người đứng sau nhiều “bom tấn” đại nhạc hội, sự kiện, lễ trao giải... Những dự án của Việt Anh thường tập trung vào những góc nhìn thời thượng, đậm chất nghệ thuật.

Giữ vai trò Giám đốc âm nhạc là “phù thủy tạo hit” Khắc Hưng. Với tư duy âm nhạc hiện đại, nhà sản xuất tài năng hứa hẹn sẽ mang những “top hit” huyền thoại một thời trở lại “công phá” các bảng xếp hạng âm nhạc.