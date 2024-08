Anh Trai "Say Hi" tạo loạt trend "gây bão" TikTok, nhà nhà người người cùng cover

HHT - Anh Trai "Say Hi" đã mang đến cho khán giả nhiều trend thú vị, từ hát, nhảy đến cả diễn tiểu phẩm hài hước.

Đầu tiên phải kể đến trend cover vũ đạo ca khúc Catch Me If You Can của nhóm Negav trong vòng Live Stage 2 của Anh Trai "Say Hi". Bài hát đầu tiên đạt top 1 trending của chương trình đã giúp 4 anh trai Negav, Nicky, Công Dương và Quang Hùng MasterD trở thành cơn sốt trên mạng xã hội (MXH). Với dụng ý tạo ra điệu nhảy bắt trend TikTok ngay từ khi còn tập vũ đạo, Negav đã thật sự thành công khi góp phần đưa ca khúc trở thành "cơn bão" trên nền tảng MXH này. Hiện tại bài hát đã có hơn 91 nghìn video, với điệu nhảy "Mọi chuyện là do em đó..." được nhiều bạn trẻ, thậm chí cả các nghệ sĩ nổi tiếng cover như Lê Giang, Hari Won, Juky San...

Không để chịu thua đồng đội GERDNANG của mình, HIEUTHUHAI cũng góp công tạo ra tận 2 trend đình đám trên TikTok. Đầu tiên phải kể đến Love Sand - bản hit đầy gợi cảm mà nam rapper trình diễn cùng JSol, Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương trong vòng Live Stage 2 của Anh Trai "Say Hi". Ca khúc không đạt top trending nhưng vẫn được khán giả yêu thích, trong đó sáng kiến vũ đạo sử dụng khăn bịt mắt của JSol đã được nhiều khán giả cover cực xịn trên TikTok, thu hút không thua gì bản gốc.

Bên cạnh Love Sand, ca khúc Ngáo Ngơ của nhóm HIEUTHUHAI, JSol, Anh Tú Atus và Erik trong vòng Live Stage 3 của Anh Trai "Say Hi" cũng tạo nên hiện tượng. Bản hit đứng top 1 trending bảng chung lẫn bảng âm nhạc của YouTube tiếp tục tạo nên trào lưu cover rộng khắp MXH, được nhiều cái tên bất ngờ như Ciin, Diệu Nhi, hay nhất là con gái cưng của Lê Dương Bảo Lâm cover nhiệt tình, đạt tương tác khủng.

Bên cạnh các trào lưu cover nhạc, Anh Trai "Say Hi" có không ít những khoảnh khắc hài hước, trở thành "meme" được chế lại và chia sẻ khắp MXH. Gần đây nhất, câu thoại của Quang Trung trong phần trò chơi thử thách cùng nhóm Regret đã bất ngờ thành xu hướng. "Đã có ai làm gì đâu... Đã làm gì đâu... Đã chạm vào đâu" trở thành âm thanh gây sốt trên TikTok, được đông đảo khán giả diễn lại với nhiều tình huống khác nhau, thể hiện ý "kêu oan" khi chưa kịp hành động đã bị đối phương vội đánh giá, chỉ trích.