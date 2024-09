Anh Trai "Say Hi" tập 13: Dàn "anh trai" chứng minh một màu nhưng là màu sắc riêng

HHT - Đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" khép lại với 8 tiết mục bùng nổ, các "anh trai" cùng all-in trở về với sở trường của chính mình.

Mở màn tập 13, Đức Phúc mang đến một bản Ballad Đóa Phù Dung Cuối Cùng có phần trợ diễn của Hùng Huỳnh. Dõi theo Đức Phúc qua 4 live stage, khán giả được thấy nam ca sĩ trở lại với dòng nhạc sở trường về tình yêu đôi lứa làm nên "thương hiệu" của Đức Phúc.

Ca khúc Đóa Phù Dung Cuối Cùng giúp Đức Phúc phát huy màu giọng ngọt ngào, ấm áp và lần đầu được bung lụa với những điệu nhảy đương đại. Sự kết hợp cùng Hùng Huỳnh đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn khiến khán giả không ngừng cảm thán.

Không chỉ Đức Phúc, Anh Tú cũng nhận về "cơn mưa lời khen" khi thể hiện ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi. Dẫu vậy, đứng trước "cái bóng" quá lớn của "Voi Bản Đôn", Anh Tú đã có những phút không cầm được cảm xúc khi được Trấn Thành hỏi thăm.

Trải qua một hành trình dài tại Anh Trai "Say Hi", Anh Tú cho biết: "Cái được ở đây là tôi đã được học hỏi rất nhiều. Tôi thấy mình đã hoàn thiện nhiều hơn so với ngày trước. Đôi khi có những vấp ngã nho nhỏ nhưng tôi tự hào khi dám đối diện với nó". Ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi được khán giả đánh giá chạm đến cảm xúc, dự đoán sẽ là bản hit tiếp theo của Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ 2023.

Trình diễn bản rap Colors trong phong thái cực slay, nhận "cơn mưa lời khen" khi có sự tiến bộ rõ rệt chỉ sau 2 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Đối diện với những lời bàn tán "một màu" từ netizen, Pháp Kiều nhìn nhận: "Em thấy khi mình làm việc chuyên môn nhiều, sẽ nhận được 2 luồng ý kiến: hoặc là một màu hoặc là một màu sắc riêng".

Về quan điểm này, giọng rap Lối Đi Riêng cũng như nhiều "anh trai" được MC Trấn Thành đưa lời khuyên, cho rằng người nghệ sĩ làm tốt, làm mới màu sắc sở trường của mình thì đó là trường phái của người nghệ sĩ đó, là "đặc điểm nhận dạng" để khán giả nhớ đến chứ không gọi là "một màu".