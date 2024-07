Anh Trai Say Hi: Team Rhyder bừng sáng nhờ "Hào Quang", 6 Anh Trai "say bye"

HHT - Trong tập 5 Anh Trai “Say Hi”, phần trình diễn "Hào Quang" của Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, cũng là tiết mục đáng xem nhất tuần này.

Hào Quang từng bị đánh giá là bản demo “nguy hiểm” cho đội hình trình diễn nhóm 3 người. Dù vậy, một cú "twist" đã xảy ra nhờ màn kết hợp ăn ý của Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều. Rhyder và Dương Domic cũng gặp không ít trở ngại khi làm nhạc cho bản demo này.

Tại Anh Trai "Say Hi", Rhyder chia sẻ: “Có những lúc mà mình nghĩ rằng không thể viết được cho nó hay hơn nữa. nhưng rất may trong một tích tắc thôi, tự nhiên cảm hứng đến với mình. Mình viết lại bài hát ấy chỉ trong một đêm thôi”.

Trong tiết mục này, khán giả lần đầu tiên nghe Pháp Kiều hát. Giọng hát của Pháp Kiều được Rhyder đánh giá là ngoài sự mong đợi, đội trưởng Negav cũng hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, phần rap trong ca khúc Hào Quang không phải do Pháp Kiều sáng tác mà là “mượn” từ Negav.

Sau khi tập 5 lên sóng, khán giả đã bày tỏ sự yêu thích dành cho phần trình diễn này: "Từ Catch Me If You Can đến Hào Quang đều quá hay, team Negav quá đỉnh", "Xem xong tập 5 thấy đội Negav toàn diện nhất, 7 thành viên đều được sắp xếp đúng chỗ", "Hào Quang đúng kiểu một bản ballad da diết, sâu lắng nhưng không sướt mướt".

Bên cạnh đó, phần dàn dựng sân khấu và vũ đạo của Hào Quang cũng nhận về rất nhiều lời khen. Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic cùng trình diễn trên sân khấu xoay và thực hiện vũ đạo đương đại. Theo Rhyder, việc giữ cân bằng để vừa trụ vững trên bàn xoay vừa nhảy đẹp, tạo dáng đẹp là một thử thách. Chưa kể cả 3 Anh Trai còn phải thực hiện các động tác bưng bê, xoay người, những bước chuyển phức tạp cùng biên đạo Lan Nhi và các vũ công. Hài hòa từ âm nhạc đến vũ đạo, Hào Quang là tiết mục “chạm đỉnh” cảm xúc của khán giả.

Hồi hộp nhất tập 5 chính là phần công bố kết quả từ 400 khán giả đã bình chọn tại trường quay. Kết quả, 6 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất phải chính thức dừng chân tại Live Stage 2 là: Phạm Anh Duy, Nicky, Công Dương, Tage, Đỗ Phú Quí và Phạm Đình Thái Ngân.

Những giọt nước mắt đã rơi khi các Anh Trai lần lượt nói lời chia tay sau hành trình tại Anh Trai Say Hi. Nicky bày tỏ: “Em còn nhiều thứ chưa kịp làm, nhiều ý tưởng mà em muốn thực hiện với các Anh Trai khác nhưng lại không còn cơ hội nữa. Nhưng mà good, mình làm được, Catch Me If You Can quá tuyệt vời, Hào Quang quá đỉnh! Mong là sẽ được gặp lại mọi người”.