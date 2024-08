Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Bằng Kiều khen Thanh Duy hết lời

HHT - Sau các tập phát sóng của Anh Trai "Say Hi", Lou Hoàng dần chiếm được cảm tình của người xem nhờ những "mảng miếng" duyên dáng.

HHT - Dàn mỹ nam Song Kang, Lee Do Hyun, Jung Jin Young, Lee Jin Wook "gây sốt" trong "Sweet Home" mùa 3 nhờ sắc vóc nam tính, nổi bật. Ai là người cuốn hút khán giả nhất?

HHT - Tại vòng Live stage 3 của "Anh Trai Say Hi", sự xuất hiện của MANBO ở vị trí khán giả đã khiến các anh em HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG "lục đục nội bộ".

HHT - Sân khấu Hip-Hop "Ngân Nga" đến từ 4 "Anh trai" Isaac, Negav, Gin Tuấn Kiệt, HURRYKNG và ca sĩ khách mời Vũ Thảo My mang đến nét độc đáo mới cho Anh Trai "Say Hi".