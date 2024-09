Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đổi luật Công diễn 5, "anh tài" nào sẽ ra về?

HHT - Bất ngờ thay đổi luật ở Công diễn 5, netizen dự đoán nhiều cái tên sẽ phải ra về khi đối kháng 1:1 ở từng vòng đấu là Vocal (giọng hát), Performance (trình diễn) và Newbeat (sáng tác).

26 "anh tài" (bao gồm hai anh được "hồi sinh" là Hà Lê và Kiên Ứng) được chia lại đội hình vào hai Nhà mới: Thiếu Nhi và Tinh Hoa. Ở mỗi vòng đấu, nhà nào thua sẽ phải chia tay một "anh tài" trong đội. Đặc biệt, riêng với vòng đấu Newbeat, các nam nghệ sĩ phải sáng tác mới dựa trên nền nhạc mà chương trình đã cung cấp.

Bên cạnh luật chơi căng thẳng, việc đối kháng 1:1 khiến netizen lo lắng sẽ có những cái tên bất ngờ phải nói lời chia tay.

Liên tục có sự lên xuống ở bảng xếp hạng, "mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát chính là cái tên dễ phải ra về ở tập này. Qua các công diễn, anh liên tục bứt phá bản thân, đặc biệt tại Công diễn 2, nam diễn viên thử sức với màn múa côn chuyên nghiệp khiến netizen thích thú. Thế nhưng, dù có sự cố gắng thay đổi mới mẻ nhưng so với các "anh tài" khác, nam diễn viên vẫn có phần lép vế.

Bên cạnh "mầm non giải trí", "anh tài" (S)TRONG Trọng Hiếu được cho là "mang vía của chị Uyên Linh" khi anh liên tục vào vòng nguy hiểm. Dù sở hữu nhiều yếu tố trở thành "all rounder" nhưng so với các "anh tài" có lượng fan lớn như Tiến Luật, BB Trần,... (S)TRONG vẫn chưa thể bật hẳn lên như kỳ vọng.

Ngay trong Công diễn đầu tiên tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, (S)TRONG TRỌNG HIẾU đã có màn trình diễn ca khúc mới toanh Rise Up cùng vũ đạo cực kì "cháy". Tuy vậy, số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay lại chưa cao khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối: "Trọng Hiếu xứng đáng được công chúng biết đến nhiều hơn".

Ngoài những cái tên, "anh tài" Tăng Phúc sở hữu độ nhận diện cao nhưng liên tục vướng vào tranh cãi ở chương trình. Vừa qua, nam ca sĩ vướng ồn ào khi có những chia sẻ thiếu tế nhị về "anh tài" Cường Seven. Nhanh chóng, anh nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả. Chính vì thế, nhiều cư dân mạng dự cảm "không lành" cho sự xuất hiện của anh trong Công diễn tới. Không chỉ vậy, sức khỏe của nam ca sĩ không ổn định, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến quá trình tập luyện cho các Công diễn tiếp theo.