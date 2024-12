Anh Tú Atus manifest thành công "nhóm nhạc trong mơ" cùng các "anh trai"

HHT - Nhóm nhạc các "anh trai" sắp ra mắt tại Sóng 25 Live Concert gồm HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG, WEAN khiến khán giả phải thốt lên "dream team đây rồi".

Thông tin về chương trình Sóng 25 Live Concert lần đầu được tổ chức quy tụ dàn nghệ sĩ bước ra từ các chương trình Anh Trai "Say Hi" (ATSH), Our Song Vietnam, Rap Việt đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Hiện tại, BTC đang liên tục công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia chương trình, đồng thời ra mắt các nhóm nhạc "tinh hoa hội tụ" sẽ trình diễn vào ngày 8/1/2025. Trong đó, dàn "anh trai" sẽ tiếp tục kết hợp và mang đến những tiết mục "say hi" với khán giả sau chuỗi 4 đêm concert ATSH.

Với đội hình mới toanh gồm HIEUTHUHAI, Atus, HURRYKNG, Dương Domic, WEAN, khán giả hào hứng thả "bão tim": "Cùng làm một bài như Sao Hạng A nữa đi, bị ghiền bài đó lắm, manifest có nhạc mới, có nhạc mới", "Đội này mạnh, mạnh ai nấy đẹp, visual đỉnh nóc kịch trần", "Debut ngay cái nhóm này đi", "Đúng dream team của tui đây rồi"...

Không chỉ người hâm mộ rất mê tổ hợp này, netizen còn nhắc nhớ lại Diệu Nhi từng không cô đơn khi gửi tín hiệu về sự xuất hiện của một nhóm nhạc có chồng đồng hành cùng các "anh trai" Dương Domic, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Hải Đăng Doo, JSOL.

Hay khi còn tham gia chương trình, Anh Tú Atus cũng đã manifest về sân khấu trình diễn hội tụ các "anh trai" được vợ gọi tên, cả nhóm "cân" đủ các vị trí hát, rap, làm nhạc, trình diễn và visual.