Anh Tú Atus tung ảnh mới sau chiến thắng của sân khấu "Bao Lời Con Chưa Nói"

HHT - Ra mắt bộ ảnh mới sau màn trình diễn thuyết phục tại Anh Trai “Say Hi", Anh Tú Atus cho biết bản thân có nhiều áp lực khi làm nhóm trưởng tại live stage 4.

Trong bộ ảnh mới, Anh Tú Atus diện những bộ suit chững chạc, tỏa "hào quang" đội trưởng tại Anh Trai "Say Hi". Trong hai tập phát sóng cuối tuần vừa qua, cái tên Anh Tú Atus chiếm spotlight khi anh trở thành đội trưởng. Bên cạnh mảng miếng hài hước, anh còn cho thấy khả năng dẫn dắt đội giành chiến thắng.

Ở live stage 4, team Anh Tú Atus (gồm Anh Tú Atus, Song Luân, Quang Trung, Dương Domic, Anh Tú Voi) đối đầu với team Erik (gồm Erik, Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh, Jsol, Quân A.P). Với ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói, team Anh Tú Atus đã vượt qua team Erik để tiến vào “Chung kết” đấu 1:1 với team HURRYKNG.

Anh Tú Atus cho biết bản thân có nhiều áp lực khi làm nhóm trưởng tại live stage 4 của Anh Trai “Say Hi”. Tuy nhiên, anh vẫn muốn cố gắng hết sức mình, để khán giả thấy năng lực của bản thân. Ngoài ra, việc có thể gắn kết mọi người, giúp từng thành viên thể hiện đúng thế mạnh của mình đã khiến team Anh Tú Atus làm việc hiệu quả hơn.

Với lời nhạc ban đầu của Dương Domic, các Anh trai đã cùng đàn guitar - piano khiến tổng thể hoàn chỉnh, chạm đến trái tim người nghe. Sân khấu Bao Lời Con Chưa Nói còn có sự xuất hiện của NSƯT Kim Xuân trong vai người mẹ.

Từ khi tham gia Anh Trai “Say Hi”, Anh Tú Atus là một trong những cái tên có độ phủ sóng cao. Mức độ thảo luận về anh luôn đứng Top của tuần, của tháng. Từ khóa “Atus tại chương trình Anh Trai Say Hi”, “Anh Tú Atus”… cũng được tìm kiếm cao nhất ở chương trình. Ngoài ra, các ca khúc có Anh Tú Atus góp mặt đều lọt Top Trending: Liên quân Bảnh, 10/10, You, Ngáo Ngơ. Trong đó ca khúc Ngáo Ngơ vẫn đang là Top 1 trending for music trên YouTube sau hơn 2 tuần phát sóng, với hơn 11,5 triệu lượt xem.