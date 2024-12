Bạch Công Khanh vượt Tuấn Trần, Samuel An giành giải "Nam diễn viên của năm"

HHT - Việc Bạch Công Khanh "vượt" Tuấn Trần, Samuel An ở hạng mục "Nam diễn viên của năm" liệu có thuyết phục?

Cuối năm 2024, Bạch Công Khanh được đề cử hạng mục "Actor of the year" (Nam diễn viên của năm) cùng với Tuấn Trần và Samuel An tại giải Male Icon Awards 2024. Người chiến thắng được lựa chọn từ 70% lượt vote của khán giả và 30% từ hội đồng chuyên môn. Kết quả cuối cùng, Bạch Công Khanh là người đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này.

Chiến thắng của Bạch Công Khanh thu hút sự bàn tán từ khán giả. Đa số khẳng định, nam diễn viên xứng đáng với danh hiệu này, nhất là sau thành công của phim truyền hình Tham Vọng Giàu Sang.

Bên cạnh đó, từ vai diễn điện ảnh của Sáng Đèn đến nhân vật trên ảnh nhỏ, Bạch Công Khanh chứng minh sự biến hóa đa dạng. Anh làm tốt từ vai kép hát "đa sầu, đa cảm" đến cậu chủ Thịnh "tẻn tẻn" và có nhiều câu thoại viral TikTok.

Dù đã lấn sân sang công việc diễn xuất được 15 năm, tính từ vai diễn đầu tiên trong bộ phim Thứ Ba Học Trò nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Công Khanh được tôn vinh với một hạng mục phim ảnh.

"Khi có tên trong đề cử, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được chọn, vì cả Tuấn Trần lẫn Samuel An đều thành công và đạt doanh thu phòng vé cao. Đây sẽ là động lực cho tôi phấn đấu. Tuy nhiên, giải thưởng không phải là mục tiêu duy nhất trong sự nghiệp của tôi" - nam diễn viên nhấn mạnh.