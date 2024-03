Bài hát ra mắt 2 năm trước của Đỗ Hoàng Dương viral trở lại, tạo trend tỏ tình

HHT - Những ngày gần đây, bản speed up (tăng tốc độ) ca khúc "Love You To The Star" của Đỗ Hoàng Dương bất ngờ viral rần rần trên TikTok. Chiếc trend “đốn tim” các Gen Z bởi giai điệu và vũ đạo quá đáng yêu.

Chiếc trend xuất phát từ một điệu nhảy tỏ tình đến crush được biên đạo bởi hot TikToker Tạ Huy Đức vào dịp Valentine năm nay trên nền nhạc của ca khúc Love You To The Star. Dù đã ra mắt 2 năm trước, nhưng bài hát này vẫn gây bão vũ trụ "Tóp Tóp" bởi giai điệu và ca từ quá đỗi dễ thương.

Ca khúc Love You To The Star do Đỗ Hoàng Dương sáng tác và phát hành vào dịp Giáng sinh năm 2021. Love You To The Star là lời của một chàng trai đang yêu thầm, trái tim thổn thức ngày đêm nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm. Không chỉ “bắt trend” dance challenge, dân cư mạng còn sáng tạo nhiều nội dung khác nhau trên nền nhạc này để thay lời tỏ tình.

Với vũ đạo đơn giản nhưng không kém phần dễ thương kết hợp cùng giai điệu bắt tai, chiếc trend này được cư dân mạng lăng-xê tích cực, thu hút hàng nghìn lượt thả tim trên TikTok.

Hiện ca khúc vẫn đang khuấy đảo TikTok và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài để bày tỏ tình cảm với crush, các cặp đôi hay hội chị em cũng rủ nhau tham gia thử thách để có một video lưu lại kỷ niệm dễ thương.