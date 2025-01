Bạn cần tới địa điểm nào để nộp đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024?

HHT - Có nhiều cách để bạn nộp đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, bạn có thể đển trực tiếp 5 địa điểm tại các thành phố lớn trên toàn quốc, hoặc đơn giản hơn, bạn có thể đăng ký online qua các website chính thức của Ban Tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất Việt Nam là Hoa hậu Việt Nam 2024 với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam đã chính thức khởi động, BTC cuộc thi đã công bố thể lệ chi tiết về cuộc thi. Vậy, làm sao để có thể đăng ký tham dự cuộc thi được chính xác nhất?

Đầu tiên, bạn hãy ghi nhớ hạn cuối cùng của thời gian đăng ký dự thi là 28/2/2025 nhé! Bạn cần nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban Tổ chức) qua hình thức nộp online hoặc nộp trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện.

Lưu ý: Hồ sơ nếu gửi qua đường bưu điện, phong bì phải dán tem và đề rõ: Hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đăng ký trực tiếp:

- Miền Bắc: Mời bạn tới Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Toà soạn báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Miền Nam: Bạn có thể tới Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Ban đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.

- Tây Nguyên: Mời bạn tới Ban đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên, số 26 Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk, Lắk.

- Miền Trung: Bạn có thể tới Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung, số 19 Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng.

- Nghệ An: Mời bạn tới Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, số 21 Hồ Xuân Hương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bạn cũng có thể đăng ký online qua báo Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn hoặc www.hhvn.com.vn. Mẫu đơn đăng ký dự thi có tại các địa điểm trên hoặc bạn cũng có thể tải và in từ địa chỉ website của báo Tiền Phong điện tử hoặc website chính thức của cuộc thi.

Ở lần tổ chức thứ 19, báo Tiền Phong tiếp tục xác định, Hoa hậu Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia, uy tín và mang tính hội nhập quốc tế, cuộc thi cũng là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, truyền cảm hứng để khích lệ giới trẻ rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng, cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước.

“Báo Tiền Phong và đối tác đã trải qua nhiều tháng thảo luận, trăn trở để đi tới thống nhất một format tổ chức mới mẻ, phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh hiện nay. Giữa muôn hồng nghìn tía nhan sắc Việt, Hoa hậu Việt Nam luôn khẳng định là cuộc thi có bề dày lịch sử, uy tín và lựa chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất cho vương miện hoa hậu. Báo Tiền Phong và các đối tác cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ luôn luôn kiên định với những giá trị cốt lõi dựa trên các trụ cột sắc đẹp - văn hóa - trí tuệ và sự cống hiến. Hoa hậu đăng quang là người hội đủ vẻ đẹp ngoại hình, song không thể tách rời các tiêu chí về vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn để gánh vác trách nhiệm lan tỏa vẻ đẹp toàn vẹn của phụ nữ Việt Nam và không ngừng cống hiến cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh.

Sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2024 còn được thể hiện ở chỗ, đây là cuộc thi nhan sắc tầm vóc quốc gia, có bề dày lịch sử, do báo Tiền Phong - cơ quan truyền thông uy tín - tổ chức, được sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT.