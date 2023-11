Bán kết Miss Universe 2023: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã trình diễn thế nào?

HHT - Tại đêm bán kết Miss Universe 2023, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thể hiện màn hô tên, trình diễn đồ bơi và trang phục dạ hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đại diện Việt Nam xuất hiện trong layout trang điểm sắc sảo với điểm nhấn son môi đỏ.

Nàng hậu hô vang hai tiếng "Việt Nam" đầy nội lực đồng thời giơ cao tay thể hiện sự quyết tâm.

Màn trình diễn đồ bơi của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được nhận xét là tạm ổn.

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa mặc thiết kế có tên gọi Queen of the Light (Nữ hoàng Ánh sáng) được thiết kế bởi NTK Linh San. Queen of The Light lấy cảm hứng từ loài “Hoa Quỳnh” và “Ánh Sáng”, NTK Linh San đã truyền tải vào mẫu thiết kế dạ hội với sắc trắng để tạo nên điểm độc đáo cho bộ trang phục đặc biệt dành cho “Quỳnh Hoa”.

MC giới thiệu về người đẹp Việt Nam: Quỳnh Hoa đang thực hiện sứ mệnh mang lợi ích về sức khỏe sinh sản cho những phụ nữ còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Hoa 25 tuổi, yêu thích gym và boxing, đang là sinh viên ngành sản xuất phim và đạo diễn. Cô muốn hướng đến việc bảo vệ phụ nữ yếu thế và trẻ con, cấp thiết ở hiện tại là những nạn nhân bị bắt nạt trên không gian mạng. Cô ấy luôn nhắc nhở bản thân về điều này bằng những gì cô ấy đã đạt được trong cuộc sống.

Đêm Chung kết đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023 sẽ được tổ chức vào tối ngày 18/11 (giờ địa phương), tương đương khoảng 8 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/11 (giờ Việt Nam).