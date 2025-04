Bên lề ATSH D-6: SUNDAYs mở tiệm kem, LION KINGDOM tổ chức offline "tám" chuyện

HHT - Đón mùa hè bùng nổ với Anh Trai “Say Hi” D-6, SUNDAYs mang tới “concept” một tiệm kem mát lạnh. Còn LION KINGDOM quyết định không đầu tư làm “project” cho ATSH D-6, thay vào đó FC mở hẳn offline để các “đàn em” anh Xái tha hồ “tám chuyện” về idol.

Trước thềm diễn ra concert Anh Trai “Say Hi” D-6, mới đây FC SUNDAYs - cộng đồng fan của HIEUTHUHAI đã bật mí những hình ảnh đầu tiên về booth check-in sẽ được dựng bên lề sự kiện concert.

Dự án booth check-in lần này của SUNDAYs mang tên Scoop it like it’s HOT (Múc nó đi, như thể nó là hàng tuyển vậy đó), với mô hình một tiệm kem độc đáo, mang màu sắc vintage của thập niên 90, với tông màu đỏ - xanh - vàng đầy bắt mắt.

Theo SUNDAYs, tiệm kem đặc biệt này sẽ mở cửa vào ngày 9/5 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội), sẵn sàng chào đón các cá sấu con xinh đẹp xúng xính váy vóc đến check-in.

Chưa hết, FC SUNDAYs còn bật mí: “Tiệm có cái gì, quý vị được thưởng thức cái đó!” - hứa hẹn sẽ nhiệt tình chiều các "cá sấu" con. Với concept lần này, SUNDAYs muốn gửi đi thông điệp “Sống tự do - Cháy với đam mê - Không ngại là chính mình”, khi cùng đón một mùa hè “cực cháy” cùng HIEUTHUHAI.

Ngoài dự án tiệm kem đẹp mê hồn, SUNDAYs còn “chạy” bảng LED tại Sunsquare và Ô Chợ Dừa để “support” HIEUTHUHAI tại ATSH D-6.

Trong khi đa phần các FC đều tận dụng sự kiện bên lề của concert Anh Trai “Say Hi” D-6 để tổ chức họp fan tại ngay khu vực Trường đua F1, thì FC LION KINGDOM - cộng đồng fan của Isaac đã quyết định tổ chức không làm project tại ATSH D-6.

Thay vì chỉ được gặp Isaac trong khoảng 15 - 20 phút tại trường đua F1 trong thời tiết nắng nóng và có khi còn không nghe rõ những chia sẻ từ idol, thì FC LION KINGDOM sẽ tổ chức hẳn một buổi offline tại địa điểm trong nhà, nơi mát mẻ, đẹp đẽ, có khu vực chụp hình cùng thần tượng, và hơn hết là fan và anh Xái sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau.

Buổi offline của LIONs mang tên Họp mặt đàn em anh Xái tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 14h ngày 11/5 tại Hà Nội Convention Center (347 Đội Cấn, Hà Nội).

LION KINGDOM cũng thông báo rõ ràng, rằng sự kiện lần này do nội bộ FC tổ chức, do vậy chỗ ngồi và quyền lợi của các fan là như nhau, và sẽ không có các “đặc quyền” thường thấy ở các fan meeting do ekip nghệ sĩ tổ chức.

Ngay sau khi FC mở bán sớm 50 vé đầu tiên, gia đình LION đã nhanh chóng “vét” sạch chỉ sau 2 phút. Hiện LION KINGDOM vẫn đang mở đặt chỗ cho buổi họp mặt với anh Xái từ ngày 25/4.

