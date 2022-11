Biến hình theo trend "Made you look": Make-up "cộp mác" nhãn hiệu xa xỉ, Linh Ngọc Đàm đầy cuốn hút

HHT - Mãn nhãn với “bữa tiệc” make-up hệ “rich kid” đầy công phu theo trend “Made you look” của các hot TikToker. Từ Gucci, Louis Vuitton đến Versace, Gen Z ngỡ đâu được ngắm nhìn người mẫu quốc tế của các thương hiệu xa xỉ thế giới.

Lướt Tóp Tóp những ngày này đâu đâu cũng gặp giai điệu đầy vui tươi của ca khúc Made you look (Meghan Trainor) cùng những make-up look vô cùng sang chảnh “cộp mác” các thương hiệu xa xỉ.

Cảm hứng của những make-up look này đến từ chính lời bài hát “Oh, I could have my Gucci on (Gucci on)/ I could wear my Louis Vuitton/ Yeah, I look good in my Versace dress (take it off, baby)/ But I'm hotter when my morning hair's a mess/ 'Cause even with my hoodie on/ Bet I made you look” (tạm dịch: Tôi có thể đeo túi Gucci/ Có thể mặc đồ Louis Vuitton/ Tôi trông thật tuyệt trong bộ đồ Versace/ Nhưng tôi vẫn quyến rũ trong mái tóc rối bời buổi sáng/ Vì thậm chí khi tôi chỉ mặc hoodie, tôi vẫn có thể khiến bạn ngước nhìn).

Trend biến hình mới mẻ này thu hút sự tham gia của rất nhiều TikToker, đặc biệt là những người theo đuổi make-up hay fashion như Quỳnh Thi hay Linh Ngọc Đàm.

Những thương hiệu xa xỉ được nhắc đến trong lời bài hát đã được các TikToker, Make-up artist trổ tài “hiện thực hóa” ngay trên chính khuôn mặt mình. Những đôi bàn tay nghệ thuật đã tạo ra những “tác phẩm” không chỉ mang đậm phong cách của các thương hiệu mà còn thể hiện cá tính của từng người.

Từ những khuôn mặt mộc, đang skincare chỉ cần một cái quay mặt là có thể biến hóa sang một khuôn mặt được make-up đầy lôi cuốn theo từng thương hiệu. Không chỉ được ngắm nhìn những “tác phẩm” trang điểm đẹp mắt, cộng đồng mạng còn trầm trồ với mặt mộc vẫn xinh xắn của các TikToker.

Mỗi video có đến 4 make-up look khác nhau và đều khiến người xem phải xuýt xoa vì sự công phu này. Dù thành phẩm để bắt trend chỉ khoảng 30s nhưng mỗi clip đã tiêu tốn 7 - 8 tiếng đồng hồ để các TikToker “họa mặt” một cách chỉn chu.

Ngoài make up, các TikToker còn rất tỉ mỉ trong việc tạo kiểu tóc cũng như lựa chọn phụ kiện sao cho phù hợp nhất. Chiếc trend tốn sức nhưng cũng đầy mãn nhãn này không chỉ giúp các TikToker thỏa sức “múa cọ” mà còn có thể tự do sáng tạo thể hiện cá tính của mình.