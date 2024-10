Bình An phát hiện "sổ ghi nợ" của Phương Nga, nhiều người đồng cảm vì điều này

HHT - Diễn viên Bình An vừa chia sẻ câu chuyện ngày đầu hẹn hò cùng vợ. Bất ngờ, hành động của Á hậu Phương Nga lại "nói hộ tiếng lòng" của nhiều cặp đôi.

Mới đây, một bài đăng trên trang cá nhân của diễn viên Bình An được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, nhận về hơn 9K lượt thả cảm xúc "haha". Nam diễn viên chia sẻ: "Hôm nay sang dọn nhà cho bố mẹ vợ. Em tìm được cuốn sổ vợ em ghi lại hồi mới quen nhau". Bình An tiết lộ nội dung được ghi trong cuốn sổ là 2 tuần đầu tiên khi hẹn hò cùng Phương Nga.

Với 2 trang giấy được đăng kèm, cư dân mạng càng thêm phấn khích khi biết được lý do "Vợ em bảo, ghi lại lỡ sau này anh An đòi quà thì còn biết mà trả lại". Phương Nga còn hóm hỉnh cho biết: "Trang giấy trắng tình đầu nên hơi bỡ ngỡ".

Bên dưới phần bình luận, netizen còn hào hứng tag (gắn thẻ) "nửa kia" vào vì thấy "bóng dáng ai đó vụt qua đây". Cộng đồng mạng "tan chảy" trước sự dễ thương của cặp đôi: "Họ yêu nhau mà tôi lại thấy hạnh phúc là sao. Dễ thương quá vậy", "Dễ thương xỉu. Rất sòng phẳng. Ghi lại để lỡ có gì còn trả đủ", "Chi tiết quá! Các đôi đang yêu nhau nên học tập nhà An nhé", "Chị Nga cẩn thận quá trời rồi, anh An cứ liệu nhé, cứ đăng ảnh dìm chị nhiều vào"...

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện tình yêu của "đôi bạn thân chung nhà" Bình An - Phương Nga khiến dân tình thích thú. Trên trang cá nhân, Bình An thường xuyên chia sẻ ảnh "dìm" vợ và nhiều clip "tiểu phẩm", "đu trend" cùng "nóc nhà" đạt triệu view.

Sau thời gian tìm hiểu, Phương Nga và Bình An chính thức công khai hẹn hò vào dịp Valentine năm 2019. Đến 2/2022 Bình An cầu hôn Phương Nga và đám cưới diễn ra vào tháng 10. Đến nay, cặp đôi "trai tài gái sắc" của V-Biz luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả. Bình An thời gian qua đã có sự bứt phá, để lại không ít vai diễn ấn tượng với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Còn Phương Nga "ghi điểm" khi xác định "Nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới là ở lại", sở hữu 2 tấm bằng đại học và đang là MC tại đài VTV.