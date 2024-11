Binz hát Bolero trong EP mới nhất: Xuân Đan có thu hút khán giả như "city boy" Binz?

HHT - Sau hành trình tại "Anh trai vượt ngàn chông gai", Binz cùng hình tượng "Xuân Đan" chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với MV "Duyên Kiếp Cầm Ca" và EP "Keep Cầm Ca".

Nối tiếp sự thành công của Hit me up, EP lần này gồm 5 ca khúc kết hợp dòng nhạc Bolero bất hủ và thể loại điện tử quen thuộc. Trong EP Keep Cầm Ca, Binz sáng tác 5 ca khúc lần lượt gồm: Hồn Lỡ Sa Vào, Chưa Yêu Lần Nao, Đêm Vũ Trường, Duyên Kiếp Cầm Ca, Rượu Độc. Toàn bộ EP được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero bất hủ của những nhạc sĩ kỳ cựu tại Việt Nam. Các ca khúc được làm lại từ ca khúc gốc và được sự cho phép của tác giả gốc.

Tìm về bolero để làm chất liệu chính của EP, Binz đã kết hợp những giai điệu bất hủ một thời cùng phần lời ca mới mẻ, độc đáo. Trong những năm qua, Binz hầu như chỉ kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Với lần tái xuất này, Binz quyết định bắt tay với Triple D - nhà sản xuất có thế mạnh ở dòng nhạc dân gian.

Ca khúc Rượu Độc được xem là phần nổi loạn nhất trong EP của Binz và Xuân Đan trong cùng một ca khúc khi phần lời mang tính đáp trả. Với Chưa yêu lần nao, Binz đặt câu hỏi về sự dài lâu khi đặt tình cảm vào một "gã trai hư". Trong khi đó, Đêm vũ trường được biến tấu lời theo hình ảnh của các cô gái thời hiện đại khi khoác lên mình những bộ cánh xa hoa. Cuối cùng, Binz hóa thân thành một chàng trai ngẩn ngơ vì tình yêu, "bỏ nhỏ" những âm sắc vui tươi vào bản nhạc Hồn lỡ sa vào.

Riêng bài hát Duyên Kiếp Cầm Ca được anh lựa chọn làm MV. Ca khúc phơi bày sự tương phản trong hình ảnh của một nghệ sĩ khi đứng trước công chúng và khi đối diện với sự đơn độc của chính mình.

Sau khi EP được phát hành trọn vẹn, người hâm mộ Binz đã để nhiều bình luận: "Binz đã thoát khỏi hình tượng "bad boy", cho thấy tính trải nghiệm và sự suy tư trong âm nhạc nhiều hơn", "Âm nhạc lần này của Binz sâu sắc, thể hiện những khái niệm mới mẻ hơn so với các ca khúc trước đây", "Ca từ và giai điệu đều cuốn hút, xứng đáng được replay",...

Tự do trong hình tượng mới, Xuân Đan được thoải mái biến hoá trong chiếc mặt nạ siêu nhân của mình, bay lượn trong không gian vô tận của chất liệu tình ca bolero cùng với những phần rap đặc trưng của Binz.