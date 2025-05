Binz tiết lộ sắp tổ chức đám cưới, Châu Bùi phản ứng ra sao?

HHT - Tại concert của SOOBIN, việc Binz xác nhận sẽ "sớm" kết hôn với Châu Bùi khiến người hâm mộ "rung rinh". Mới đây nhất, động thái từ Châu Bùi tiếp tục gây chú ý.

Tại concert All - Rounder, SOOBIN đã có màn tương tác đáng yêu cùng Binz trên sân khấu. Chủ nhân hit Dancing In The Dark hóm hỉnh hỏi khán giả về sự thay đổi hình tượng của Binz. "Mọi người thích Binz "bad boy" hay "good boy" hơn? Em nghĩ dù là con người nào, các bạn cũng rất yêu mến anh. Anh có thể chia sẻ cảm xúc dạo gần đây của mình không?".

Trước câu hỏi này, Binz tỏ ra lúng túng. Lúc này, khán giả đồng thanh đặt câu hỏi: "Bao giờ cưới?". Màn "dí" nam rapper đến từ vị trí KINGDOM khiến SOOBIN thích thú. Binz thẳng thắn tiết lộ: "Sớm thôi" trong sự hò reo từ người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Châu Bùi quảng bá MV Theme Song - THE REAL AURA của Em Xinh "Say Hi". Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý là dòng trạng thái của nàng fashionista: "Sớm thôi. Sớm nhất là tối nay có MV nha cả nhà". Phía dưới phần bình luận, Châu Bùi tiếp tục đặt câu hỏi: "Còn gì sớm nữa ta?".

Động thái này từ bạn gái Binz khiến netizen "rung rinh". Nhiều người đồn đoán, đây có thể là "tín hiệu" cho một "happy ending" diễn ra trong tương lai gần của cặp đôi.

Tin đồn tình cảm giữa Binz - Châu Bùi bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 7/2020, khán giả liên tục soi ra loạt hint hẹn hò. Nam rapper khiến cộng đồng mạng "rần rần" với màn hôn tay Châu Bùi trong màn trình diễn BlackJack tại một sự kiện thời trang. Đến tháng 12/2022, tại một đêm diễn, Binz lần đầu tiên công khai hát tặng cho “người thương”. Từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên cùng đi dự sự kiện, chụp ảnh và thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

"Anh ấy giúp đỡ, ủng hộ tôi trong sự nghiệp. Anh thương gia đình tôi và khi có xung đột, thường sẽ chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhất. Từ đó tôi nhận ra đây là người mà sau khi kết hôn, dù có khó khăn ra sao thì đó vẫn sẽ là quyết định đúng. Tôi sẽ không bị sợ hôn nhân hay sợ người ta thay đổi. Tôi nhận ra chính anh ấy cho tôi cảm giác an toàn chứ không phải dựa trên hình mẫu tôi đặt ra" - Châu Bùi chia sẻ.