BLACKPINK "đại náo" Tuần lễ Thời trang Paris: Thành viên nào ấn tượng nhất?

HHT - Bộ tứ quyền lực BLACKPINK tái xuất Paris Fashion Week - Spring Summer 2025 sau khoảng nửa năm. Từ Jisoo, Rosé, Jennie cho tới Lisa với tư cách đại sứ thương hiệu xa xỉ đều mang đến những tạo hình độc đáo.

Jisoo

Jisoo BLACKPINK xuất hiện tại show diễn ra mắt BST Xuân Hè 2025 của nhà mốt Dior với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu. Giọng ca Flower diện trang phục tông đen chủ đạo, tạo điểm nhấn với các chi tiết trễ vai, phụ kiện tua rua, nạm đá. Đây là các thiết kế mới nhất của thương hiệu.

Tạo hình không chỉ phản ánh mức độ ưu ái của thương hiệu dành cho Jisoo BLACKPINK mà còn được đánh giá là tiến bộ của nữ idol về mặt phong cách. "Nàng thơ" Dior "thoát kiếp" tóc duỗi nhàm chán, thử thách bản thân trong thiết kế phá cách, cá tính hơn.

Jisoo BLACKPINK ngồi hàng ghế đầu bên cạnh những tên tuổi danh tiếng như Frederic Arnault (CEO đồng hồ LVMH), Delphine Arnault (CEO Dior), Nữ hoàng Na Uy Sonja Haraldsen, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron...

Rosé

Sau màn "chào sân" thành công của chị cả Jisoo, Rosé BLACKPINK tiếp tục gây sốt mạng xã hội tại buổi trình diễn bộ sưu tập Saint Laurent Xuân Hè 2025 diễn ra vào rạng sáng 25/9 (theo giờ Việt Nam).

Rosé BLACKPINK tỏa sáng rạng ngời trong tạo hình tông be vàng chủ đạo, mang đậm hơi hướng cổ điển. Giọng ca On The Ground mặc trang phục nằm trong BST Pre Fall 2024 của nhà mốt Pháp. Từ kiểu tóc xoăn lọn nhỏ cho tới chi tiết khoác áo lông hờ hững khoe bờ vai mảnh mai của nữ idol đều được ống kính truyền thông bắt trọn, trở thành khoảnh khắc gây thương nhớ.

Jennie

Trong những ngày cuối của Paris Fashion Week Spring Summer 2025, công chúng yêu thời trang ngóng đợi sự xuất hiện của Jennie BLACKPINK tại show diễn của Chanel. Đúng như kỳ vọng, IT Girl xứ Hàn khiến truyền thông bùng nổ với tạo hình khác lạ trong lần tái xuất thứ 10 tại show Chanel.

Jennie BLACKPINK nổi bật trong trang phục tông màu xanh dương đến từ BST Cruise 2025 của Chanel, ra mắt tháng 5 vừa qua. Nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu tạo điểm nhấn với chuỗi hạt ngọc trai, quần tất lưới, túi xách da bóng mini. Kiểu tóc tẩy bạch kim giúp tôn lên vẻ cá tính, thời thượng cho Jennie BLACKPINK. Khán giả bất ngờ hơn khi nữ idol tiết lộ mái tóc vàng là giả, vì trông chúng có độ xơ, vừa vặn với Jennie BLACKPINK đến khó tin.

Lisa

Lisa BLACKPINK từng có lần xuất hiện gây chấn động giới thời trang tại sự kiện của Louis Vuitton hồi tháng 3 vừa qua. Nữ idol người Thái Lan dù chỉ đóng vai trò khách mời nhưng thu hút lượt thảo luận lớn trên mạng xã hội. Tại thời điểm đó, người ta đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ của Lisa BLACKPINK với Celine.

Lisa BLACKPINK đảm nhận vai trò tân đại sứ thương hiệu của nhà mốt Pháp trong lần trở lại này. Chủ nhân ca khúc Rockstar diện trang phục tông màu nâu, chất liệu da chủ đạo. Thiết kế tôn lên vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của nữ đại sứ. Qua ống kính Getty Images, Lisa BLACKPINK duy trì phong độ nhan sắc tươi tắn, cuốn hút.