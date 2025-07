BLACKPINK "hoang dã" với "JUMP", đụng TWICE mướt mắt nhưng hơi thiếu

HHT - Cùng ngày, cùng giờ, BLACKPINK và TWICE trở lại đường đua âm nhạc với 2 bản nhạc sôi động nhưng mỗi bên một sắc thái.

BLACKPINK "hoang dã", không còn lái siêu xe

JUMP đã được tiết lộ trong đêm mở màn world tour DEADLINE tại Seoul (Hàn Quốc). Phần nhạc bản chất lượng cao mang lại cảm giác khác biệt so với fancam ghi từ concert. Âm thanh dày hơn, tiếng guitar riff, bass dội thẳng vào tai, dồn dập, tạo nên phần beat sôi động, khiến người nghe muốn nhún nhảy.

Không chỉ phần nhạc khác biệt với gia tài âm nhạc trước đây, MV JUMP cũng đi một nhánh khác. YG thường quay các set "đóng hộp", dựng cảnh hoành tráng và gần như MV nào, khán giả cũng thấy BLACKPINK "ngự" trên ít nhất một chiếc siêu xe. JUMP cũng có các set đóng hộp, nhưng thay vì bối cảnh được dựng thủ công thì yếu tố đồ họa được tận dụng triệt để.

BLACKPINK xuất hiện "hoang dã" giữa thành phố, khiến ai nấy đều nhảy tưng bừng theo hiệu lệnh của nhóm. Trong khi đó, các cô gái điềm tĩnh giữa đám đông, thay vì lái siêu xe thì bay lơ lửng giữa không trung.

Một MV JUMP là không đủ. Fan hy vọng JUMP chỉ là một màn chào sân chứ không phải "xin chào và tạm biệt" của BLACKPINK. BLINK đang kỳ vọng về một album chung thú vị của 4 cô gái, làm mới set list ở chuyến lưu diễn đang diễn ra.

TWICE - Bỏ đi "cây cầu"

TWICE tái xuất với full album This Is For và ca khúc chủ đề cùng tên. 10 năm qua, khán giả chưa từng thất vọng với visual của nhóm và lần này cũng vậy. This Is For khoe triệt độ nhan sắc" mượt mắt" của 9 cô gái trong các khung hình cận.

This Is For truyền thông điệp hãy tự tin, bản lĩnh, tỏa sáng. Giai điệu sôi động và phù hợp với mùa Hè. Ca khúc này dễ nghe nhưng được đánh giá là chưa đủ để tạo nên một cú nổ lớn vượt ra ngoài vòng fandom như những gì nhóm từng làm ở thời mới ra mắt.

This Is For bị cho là quá ngắn, gây hụt hẫng, thiếu mới mẻ. Việc JYP cho nhóm chạy theo xu hướng làm nhạc ngắn, dễ tạo trend ở dạng short video bị đánh giá là thiếu đột phá. "Cây cầu" - phần bridge từng là đoạn "ăn tiền" trong nhiều bản hit của nhóm như: What is love, Cheer Up, Signal... nhưng lại không được tìm thấy ở This Is For.

Các ca khúc khác trong album được khán giả nhận xét là dễ nghe và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong concert của nhóm.