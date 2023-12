Bộ tứ BTS trước thềm nhập ngũ: V khoe kiểu tóc quả dừa, Jung Kook quyết giấu đầu trứng cút tới cùng

HHT - Đếm ngược 5 ngày trước khi 4 thành viên còn lại của BTS nhập ngũ, người hâm mộ vừa hào hứng vừa tiếc nuối khi xem buổi livestream chung cuối cùng của các chàng trai. V lần đầu lộ diện với mái tóc cắt ngắn ngố tàu nhưng không kém phần đáng yêu, em út Jung Kook tiết lộ sự thật bất ngờ đằng sau việc cắt tóc, quyết tâm không để lộ hình ảnh "đầu trứng cút".

Tối ngày 5/12, thông qua nền tảng Weverse, 4 thành viên RM, Jimin, V và Jung Kook (BTS) đã cùng nhau thực hiện buổi livestream chung cuối cùng trước khi chính thức chia tay người hâm mộ để lên đường nhập ngũ.

Mở đầu livestream, V ngay lập tức chiếm trọn spotlight với mái tóc ngắn lạ mắt. Kiểu tóc ngắn không thể đánh gục được visual điển trai của V, ngược lại còn tăng độ trẻ trung và mang thêm một nét đáng yêu cho nam thần tượng.

Tiết lộ về "đầu trứng cút", Jung Kook nói bản thân đã cạo tóc sớm hơn dự định. Chia sẻ về quyết định này, em út BTS tiết lộ đã được truyền cảm hứng bởi kiểu tóc của nam ca sĩ Usher sau cuộc gặp gỡ tại Mỹ.

Khoảnh khắc các thành viên gửi lời chào cuối, Jung Kook vẫn quyết không để lộ mái tóc của mình, tuy vậy vẫn không quên trêu fan bằng cách chạy vụt qua thật nhanh.

Người hâm mộ đã quá quen thuộc với kiểu đầu đinh của RM, kiểu tóc này đã được trưởng nhóm BTS để trong thời gian dài kể từ giữa năm nay và thậm chí đã cùng anh lên bìa tạp chí.

Về Jimin, nam thần tượng đã chia sẻ sẽ thực hiện việc này trong âm thầm vì không muốn fan thấy hình ảnh "đầu trứng" của mình.

Tương tự như các anh đi trước, để đề phòng các vấn đề có thể phát sinh khi có đám đông tụ tập, BigHit Music thông báo sẽ không có sự kiện chính thức nào vào ngày nhập ngũ.

BTS gọi ARMY là bộ mặt của nhóm, vì vậy RM, Jimin, V và Jung Kook hi vọng ARMY không tập trung tại doanh trại nơi hội quân vì lý do an ninh cũng như sự an toàn của fan, đây cũng là yêu cầu cuối cùng mà nhóm mong người hâm mộ có thể thực hiện.

Có lẽ hiểu được cảm xúc bịn rịn của người hâm mộ, buổi live cuối cùng trước khi gia nhập quân ngũ của các thành viên được diễn ra với không khí vui tươi, thoải mái. Bên cạnh những câu nói bông đùa,các thành viên cũng tâm sự những lời chia sẻ chân thành.

4 thành viên gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ đáng quý của ARMY, đồng thời hứa sẽ đi và trở về thật khoẻ mạnh. Để tri ân người hâm mộ, cả 4 đều đã chuẩn bị nhiều content và dự án khác nhau, dự kiến sẽ dần được hé lộ trong thời gian tới.