Bỗng Dưng Trúng Số: Những quân nhân "tấu hề" oanh tạc phòng vé, ẵm doanh thu cao nhất lịch sử

HHT - “The School for Good and Evil” (tựa Việt: "Trường học Thiện và Ác") - bộ phim mới do Netflix sản xuất đang tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trong cộng đồng các “mọt phim”.

HHT - Để chuẩn bị cho màn ra mắt của “Avatar: The Way of Water”, phần phim “Avatar” đầu tiên sẽ trở lại các hệ thống rạp chiếu sau 13 năm. Cùng với siêu phẩm một thời, phiên bản “Spider-Man: No Way Home” với nhiều cảnh chưa từng công bố cũng sẽ được tung ra.