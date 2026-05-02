Bóng Ma Hạnh Phúc: Lê Phương hay Lương Thế Thành, ai được lợi nhiều hơn?

HHTO - Cùng là diễn viên chính trong phim ăn khách Bóng Ma Hạnh Phúc nhưng Lê Phương và Lương Thế Thành lại không nhận về kết quả như nhau.

Bóng Ma Hạnh Phúc đang bước vào giai đoạn cao trào khi Thanh Mai quyết tâm ly hôn Hoàng Dũng vì phát hiện anh ta ngoại tình. Gã chồng bội bạc đang tìm cách sang tên nhà đất cho mẹ ruột để Thanh Mai phải ra đi tay trắng. Ngược lại, Thanh Mai nhanh chóng nhận ra kế hoạch của Hoàng Dũng và rất bình tĩnh khi thấy đối phương tẩu tán tài sản, chứng tỏ cô đã có cách để đối phó với chuyện này.

Vợ chồng Mai - Dũng khi còn hạnh phúc.

Khán giả quá sốt ruột chờ ngày Thanh Mai “hắc hóa” báo thù những kẻ xấu xa, và đây cũng là cơ hội để Lê Phương chứng tỏ diễn xuất đa dạng của mình. Kiểu nhân vật phụ nữ hiền lành, chịu đựng, hy sinh mọi thứ cho chồng con vốn đã rất quen thuộc với Lê Phương. Nhất là khi cô sở hữu ngoại hình mộc mạc, chân chất, càng dễ được khán giả thương cảm.

Khán giả đang sốt ruột chờ ngày Thanh Mai trả thù chồng cũ.

Chính vì thế, mọi người càng chờ đợi Lê Phương phiên bản sắc sảo, bản lĩnh và lấy lại những gì đã mất. Và Bóng Ma Hạnh Phúc đã giúp Lê Phương càng thêm nổi tiếng, ngược lại, Lương Thế Thành được nhiều nhưng mất cũng không ít. Vai Hoàng Dũng hội tụ đủ những điều tồi tệ nhất, không chỉ ngoại tình mà còn bất nhân bất nghĩa, nên bị không ít khán giả ghét bỏ.

Netizen cho rằng Lê Phương được nhiều hơn Lương Thế Thành sau bộ phim này.

Lương Thế Thành đã phải nhiều lần năn nỉ người xem đừng vì căm ghét Hoàng Dũng mà tràn vào trang cá nhân để mắng mỏ, chì chiết anh. Thậm chí rất nhiều fan của Lương Thế Thành nay cũng tuyên bố “thoát fan” vì không chấp nhận nổi nam diễn viên đóng vai phản diện quá đạt. Muốn đăng ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Thúy Diễm, Lương Thế Thành cũng phải chọn lúc nửa đêm để chia sẻ vì ngại khán giả ùa vào chỉ trích Hoàng Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc.

Vì thế, cùng đóng vai chính, cùng diễn xuất tốt như nhau, nhưng Lê Phương vẫn là người nhận được nhiều hơn sau Bóng Ma Hạnh Phúc.