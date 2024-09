"Boyband K-Pop" Say Five của ERIK gây tò mò vì thường vắng mặt thành viên này

HHT - Qua từng live stage, những “Anh trai” lập thành các hội nhóm thân thiết cùng loạt tên nhóm “bá đạo” ra đời. Team “Say Five” của đội trưởng ERIK còn "gây bão mạng" với màn debut đốt cháy sân khấu Miss Universe Vietnam 2024.

Sau live stage 4, nhóm “K-Pop” bao gồm đội trưởng ERIK, Đức Phúc, Quân A.P, JSOL và Gemini Hùng Huỳnh trở nên vô cùng thân thiết. Cả 5 “Anh trai” đã có sân khấu đầu tiên hậu “Say Hi”. Không chỉ khuấy đảo mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu, team “Say Five” (tên nhóm ERIK) còn chăm chỉ cập nhật những khoảnh khắc đời thường với loạt tình huống "khó đỡ".

Nhưng điều netizen chú ý là sự vắng mặt thường xuyên của một thành viên. Trong khi các "Anh trai" trong team liên tục đăng tải những đoạn dance cover, clip bắt trend thì Quân A.P lại hiếm hoi xuất hiện trong các video.

Nhận được sự thắc mắc từ khán giả, JSOL - thành viên nổi tiếng với loạt clip TikTok "ngoạm đầu mèo" hài hước giải đáp: "Tôi vừa mukbang Quân A.P xong rồi”. Qua đó ngầm phá tan tin đồn Quân A.P bị "cho ra rìa".

Một đoạn clip quay lại khoảnh khắc giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất tập nhảy cùng nhóm cũng khiến nhiều fan chỉ ra lí do vì sao những đoạn dance cover lại “vắng bóng” anh chàng.

Cũng theo một số nguồn tin, Quân A.P do vướng lịch trình cá nhân nên đã không xuất phát cùng chuyến bay đến địa điểm với các thành viên, qua đó phải vắng mặt tại đêm tổng duyệt. Ngay sau show Miss Universe Vietnam 2024, anh lại có lịch trình tại Đà Lạt. Anh cũng ở khách sạn khác với các thành viên. Điều này hoàn toàn phù hợp để giải thích cho sự vắng bóng của anh trong các clip tương tác của nhóm Say Five những ngày qua.

Bên cạnh "boyband toàn cầu" của HIEUTHUHAI, đây cũng là đội hình “lý tưởng” trong lòng nhiều người hâm mộ khi sở hữu dàn “Anh trai” bùng nổ visual và đều có những thế mạnh riêng. Bên cạnh tài năng, cả 5 chàng trai còn vô cùng ăn ý trong cách làm việc và gắn kết cả ngoài đời sống.