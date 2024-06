BTEC FPT tiếp sức "ngọt ngào" cho sĩ tử thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024

BTEC FPT sẽ mang 10.000 ly trà sữa tới tay các bạn học sinh trong chương trình “Ngàn ly trà - Ngàn lời chúc gửi cho 2K6” với mong muốn đồng hành và tiếp thêm động lực cho sĩ tử khắp cả nước vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024.

“Ngàn ly trà - Ngàn lời chúc cho 2K6” là dự án được Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT ấp ủ kỹ lưỡng với mong muốn tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. Dự án được triển khai tại 4 thành phố trên cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh với gần 100 điểm thi. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, đại diện của BTEC FPT sẽ có mặt các điểm thi để trao tận tay các bạn thí sinh những ly trà sữa kèm đi kèm những lời chúc ý nghĩa được thiết kế riêng trên cốc.

Được biết, BTEC FPT đã khảo sát các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để chọn ra những thương hiệu trà sữa được các bạn học sinh yêu thích nhất ở từng vùng. Cụ thể các hãng trà sữa được BTEC FPT lựa chọn trở thành nhà cung cấp đồ uống cho dự án đó là: Trà sữa Đô Đô, Trà sữa Bông, Hồng Trà Ngô Gia. Đây đều là những thương hiệu được lòng các bạn học sinh với hương vị thơm ngon đồng thời có giấy an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe trong ngày thi, các bạn thí sinh sẽ được khuyến cáo sử dụng sản phẩm với những lưu ý khi nhận trà sữa như: Không nên sử dụng trà sữa sau quá 2 tiếng nhận; Không sử dụng với người dị ứng với sữa; Không sử dụng chung với các sản phẩm như hải sản, dưa chua; Cân nhắc sử dụng với người không hợp sử dụng trà để tránh bị say.

Đặc biệt, thiết kế bọc cốc sản phẩm trà sữa của BTEC FPT với hàng ngàn câu chúc ý nghĩa được tổng hợp từ hàng ngàn người tham gia gửi lời chúc qua trang web được xây dựng riêng cho dự án, nhằm mang tình cảm, những lời động viên của cộng đồng tới gần hơn các thí sinh trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Cầm ly trà sữa trên tay, các bạn sĩ tử chắc chắn sẽ cảm nhận được bản thân đang được cổ vũ bởi tất cả mọi người xung quanh và tiếp thêm nguồn động lực làm bài thi tốt nhất.

Không chỉ kỳ công gửi gắm từng lời chúc riêng biệt trên cốc trà sữa, món quà mà BTEC FPT mang đến còn được gửi gắm với ý nghĩa đặc biệt qua cái tên “Tea tốt”. Chữ “Tea” (trà) trong tiếng Anh có phát âm gần giống với từ “thi” trong tiếng Việt, bằng cách chơi chữ độc đáo, “Tea tốt” chính là lời chúc mà Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT dành riêng cho thí sinh trước khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của cuộc đời.

Đồng hành cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực tới cộng đồng là sự góp mặt của hai gương mặt Kols được giới trẻ rất yêu mến, Ninh Dương Story. Với khẩu hiệu “BTEC FPT tặng “Tea tốt” - 2K6 hốt điểm 10”, chắc chắn khi cầm những cốc trà sữa ý nghĩa này trên tay, các sĩ tử sẽ cảm nhận được động lực của cả cộng đồng dành cho mình và thêm tự tin hơn trong những ngày thi Tốt nghiệp THPT.

Chương trình được phủ sóng trên toàn quốc nhận được những phản hồi tích cực đến từ phía các bạn học sinh. Bạn Nguyễn Thu Hương, thí sinh 2K6 trường THPT Đan Phượng tại Hà Nội hào hứng chia sẻ: “Em đã luôn mong chờ tới ngày thi sau khi biết tới chương trình, không chỉ là món quà trà sữa các bạn học sinh yêu thích mà còn là những lời chúc đến từ cả nước. Với sự động viên rất đáng yêu này của BTEC FPT và mọi người, chúng em sẽ mang một tinh thần thật tốt để vượt vũ môn thành công”.

Đại diện BTEC FPT chia sẻ: “BTEC FPT không chỉ chú trọng trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên để có thể tự tin bước vào hành trình lập nghiệp, BTEC FPT cũng dành rất nhiều sự quan tâm sâu sắc tới các hoạt động cộng đồng, xã hội nhằm truyền động lực, cảm hứng cho giới trẻ. “Ngàn ly trà - Ngàn lời chúc cho 2K6” là dự án được BTEC FPT dành nhiều công sức chuẩn bị với mục tiêu mang đến cho các sĩ tử món quà tinh thần tiếp thêm động lực trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời”.

Năm 2024, bên cạnh việc đồng hành, xây dựng rất nhiều dự án hướng đến người trẻ và đặc biệt là các thí sinh thi tốt nghiệp THPT, BTEC FPT còn triển khai quỹ học bổng “cùng BTEC bước ra thế giới” với tổng giá trị lên tới 22,7 tỷ đồng với số lượng gần 2.300 suất, cùng các mức ưu đãi từ 10% - 70% học phí, mang tới nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên trải nghiệm môi trường học Anh quốc tại Việt Nam với chi phí hợp lý.

Chương trình “Ngàn ly trà - Ngàn lời chúc cho 2K6” thể hiện cho sứ mệnh của BTEC FPT luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng và các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Để dành những lời chúc tốt đẹp nhất truyền động lực cho các sĩ tử của kỳ thi Tốt nghiệp THPT toàn quốc, truy cập ngay: https://btec.fpt.edu.vn/r/loichuc2k6