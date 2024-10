Bùi Công Nam khoe gặp fan tại Hàn Quốc nhưng phản ứng của dàn "anh tài" thì lạ lắm

HHT - Bùi Công Nam vừa có một "tiểu phẩm" "flex" trình độ tiếng Hàn sau khi đặt chân đến Hàn Quốc, thế nhưng nhiều "anh tài" như Duy Khánh, Thiên Minh, Neko Lê sau khi xem xong lại không muốn nhận người quen.

Vừa có một hành trình rực rỡ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và hoàn thành đêm concert cùng 32 "anh tài" tại TP.HCM, mới đây, Bùi Công Nam đã có mặt tại Hàn Quốc chuẩn bị ghi hình chương trình Xuân Hạ Thu Đông, Rồi Lại Xuân. Theo thông tin từ NSX, chương trình sẽ tổ chức chuỗi buổi biểu diễn busking (biểu diễn đường phố) tại các địa điểm ở Hàn Quốc trong 4 ngày 23, 24, 26, 27/10.

Đặt chân xuống xứ sở Kim chi, Bùi Công Nam đã nhanh chóng cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, hào hứng khoe: "Tới Hàn Quốc mà cũng gặp fan". Xuất hiện trong bộ trang phục áo sơ mi kết hợp áo khoác len cùng cặp mắt kính đen, cộng đồng mạng cho rằng Bùi Công Nam trông cũng giống một idol Hàn Quốc mà dạo này anh hay nhắc đến - nam idol D.O. (EXO). Dẫu vậy, khi xem trọn vẹn "tiểu phẩm gặp fan", người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận "anh không ngại, người ngại là fan".

Cụ thể, Bùi Công Nam đang đi dạo phố thì vô tình lọt vào ống kính của một "người qua đường" và nhận được lời chào bằng tiếng Anh "Hello". Đáp lại, Bùi Công Nam liền nhập vai, diễn nét bất ngờ và gửi lời cảm ơn. Nam ca sĩ sau đó còn trổ tài "bắn" tiếng Hàn giới thiệu bản thân và hỏi "người qua đường" có phải là fan của mình không. Tuy nhiên, "anh Nui" đã nhận cái kết phũ phàng khi câu trả lời là "Oh... No".

Sau đoạn clip trên, không chỉ fan không muốn nhận idol mà nhiều "anh tài" như Duy Khánh, Neko Lê, Jun Phạm, Đỗ Hoàng Hiệp cũng bắt đầu có thái độ "xanh lá" Bùi Công Nam sau một ngày xuất ngoại. "Anh tài" Thiên Minh quan ngại: "Hãy đi hát và viết nhạc thôi nha, đừng đi đóng phim nha con trai. Diễn chỉnh chỉnh nút áo khó chịu vô cùng", Neko Lê hài hước nhắn gửi "Nam ơi, dừng lại đi con, gia đình lo lắng lắm". "Bé Thu" Duy Khánh "vừa đấm vừa xoa" khi trên mạng xã hội Threads thì bảo "anh Nui" dừng làm trò còn trên Facebook thì... đòi mua quà mang về.

Những ngày qua, Bùi Công Nam cũng có loạt "mảng miếng" giao tiếp lơ lớ bằng tiếng Hàn cùng những biểu cảm khiến fan mắc cỡ. Nhưng hóa ra nam ca sĩ chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho chuyến công tác.