Bùi Công Nam: “Tôi ước có một gia đình như Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt”

HHT - Sau khi "hóa thân" thành Spiderman tại concert Anh Trai "Say Hi" D-2, Anh Tú Atus vừa "flexing" bộ ảnh mang chủ đề Halloween để dành tặng fan.

HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-2 khép lại với nhiều cảm xúc, trong đó có những khoảnh khắc đáng yêu tới từ các OTP (one true pairing - chỉ 2 người khiến fan muốn "đẩy thuyền").