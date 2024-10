Cận kề Chung kết, Miss Grand International 2024 vẫn có thí sinh bỏ thi giữa chừng

HHT - Bỏ túi ngay một số bí kíp giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng giá nào tại concert Anh Trai "Say Hi" D-2 và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối nay 19/10.

HHT - Kiếp nạn của “Đi Giữa Trời Rực Rỡ” vẫn tiếp tục dù phim đã sắp hết. Chỉ vì một chi tiết mà phim bị khán giả mắng là cẩu thả, nhưng hóa ra tất cả lại do hiểu nhầm.

HHT - Fan bức xúc vì sơ đồ vị trí đứng một số hạng vé trong concert Anh Trai "Say Hi" D-2 có thay đổi lớn so với D-1, yêu cầu ban tổ chức đổi lại để đảm bảo quyền lợi.