"Chân tướng" đằng sau gợi ý đầu tiên của Em Xinh "Say Hi", hóa ra là 2 nhân vật đặc biệt này

HHT - Sau thời gian khiến dân tình đau đầu suy đoán, nhà sản xuất Em Xinh "Say Hi" chính thức hé lộ hai nhân vật quan trọng đứng sau loạt gợi ý gần đây.

Sau thành công của Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" đang trên đà khởi động. Ngay từ khi những gợi ý đầu tiên, khán giả đã háo hức dự đoán về dàn nghệ sĩ nữ góp mặt trong chương trình. Loạt cái tên như Hương Tràm, Văn Mai Hương... thậm chí là "Jessica Thu Diễm" (Dương Lâm) nhanh chóng được nhắc đến bên dưới bài viết.

Mới đây, chương trình chính thức công bố hai nhân vật đầu tiên. Bất ngờ hơn, đây không phải là danh tính dàn thí sinh mà là MC và Giám đốc âm nhạc.

Từng dẫn dắt 30 nghệ sĩ nam tại Anh Trai "Say Hi", Trấn Thành tiếp tục được giao trọng trách quan trọng này tại Em Xinh "Say Hi". Với kinh nghiệm làm MC nhiều chương trình đình đám, sự ứng biến linh hoạt và khả năng kết nối nghệ sĩ với khán giả, anh không chỉ đảm nhiệm vai trò MC mà anh còn như người "anh cả", giúp các nghệ sĩ nữ gắn kết và thể hiện cá tính.

Khán giả lập tức "xâu chuỗi" lại các gợi ý trước đó. Nhiều người nhận ra rằng từ khóa "Anh trai" là ám chỉ Trấn Thành, người vẫn hay được gọi là "Anh trai thứ 31" của chương trình. Còn chi tiết về lọ nước hoa có thể liên quan đến sở thích cá nhân, hoặc là gợi nhắc đến ca khúc nổi tiếng "Hương Đêm Bay Xa" của bà xã Hari Won.

Đồng hành cùng Trấn Thành là JustaTee - Giám đốc âm nhạc đứng sau nhiều bản hit tại Anh Trai "Say Hi". Lần này, JustaTee xuất hiện với một nghệ danh mới để "đổi phong thủy" - Jessica Thanh Tú.

Trước đó, gợi ý "Jessica" gây hoang mang khi nhiều người đoán rằng đó là Dương Lâm. Nhưng hóa ra, không chỉ có "Jessica Thu Diễm" mà còn có "Jessica Thanh Tú".

Bên cạnh đó, dàn "hậu phương" của Em Xinh"Say Hi" cũng là những cái tên đã được bảo chứng, hứa hẹn tạo nên một sân chơi đẳng cấp và chỉn chu.