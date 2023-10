"Chàng thơ" Timothée Chalamet phong trần lãng tử trên bìa tạp chí GQ tháng 11

HHT - Timothée Chalamet xuất hiện với nhiều tạo hình ấn tượng trên tạp chí GQ số mới nhất. Bạn trai Kylie Jenner diện loạt đồ hiệu đến từ các nhà mốt đình đám như Saint Laurent, Valentino, Gucci, Tom Ford.

Bộ ảnh tạp chí GQ ấn phẩm tháng 11 thu hút sự quan tâm của netizen bởi sự xuất hiện của bạn trai Kylie Jenner, "chàng thơ" Timothée Chalamet.

“Chàng thơ” nhận được sự ưu ái đến từ tạp chí khi sở hữu tới 5 phiên bản trang bìa. Timothée "biến hóa" nhiều phong cách trong bộ ảnh, từ năng động, phóng khoáng cho tới trưởng thành, lãng tử.

Chàng diễn viên 27 tuổi diện loạt đồ hiệu đến từ Saint Laurent, Polo Ralph Lauren, Valentino, Gucci, Tom Ford.

Bộ ảnh nghệ thuật mang đến không khí của mùa Hè Địa Trung Hải. Nam diễn viên gây ấn tượng với thần thái trưởng thành hơn so với hình ảnh "hoàng tử trái đào" Elio trong Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet sinh năm 1995, được mệnh danh là "chàng thơ" của Hollywood. Nam diễn viên nổi danh với loạt vai diễn với nội tâm phức tạp, giàu cảm xúc trong Call Me By Your Name (2017), Lady Bird (2017), Beautiful Boy (2018), Little Women (2019)...

Timothée Chalamet là màu sắc mới lạ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Anh "đốn tim" khán giả với đôi mắt ướt, khí chất lãng tử, thân hình mảnh mai.